‘역주행 열풍’ 리센느, 카라 리메이크로 ‘대세’ 굳히기 돌입

역주행 열풍과 함께 ‘대세’로 성장한 그룹 리센느(RESCENE)가 이번에는 ‘정주행’ 흥행에 나선다.
리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 리메이크 싱글 ‘프리티 걸’(Pretty Girl)을 발매한다.
‘프리티 걸’은 지난 2008년 발매된 그룹 카라의 미니 2집 타이틀곡으로, 깜찍 발랄함과 자신감 넘치는 당당한 매력을 담아 많은 사랑을 받았다. 발매 당시에도 중독성 강한 멜로디와 밝은 에너지로 대중들의 큰 사랑을 받은 카라의 대표곡 중 하나다.
리센느는 오랜 시간 사랑받아 온 ‘프리티 걸’을 자신들만의 청량한 감성과 사랑스러운 매력으로 그려내면서 글로벌 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.
특히 이번 ‘프리티 걸’은 최근 ‘러브 어택’(LOVE ATTACK)의 본격적인 역주행 후 처음으로 발표되는 리센느의 신곡이라는 점에서도 많른 팬들의 기대를 모으고 있다.
리센느는 지난 3월 데뷔한 5인 걸그룹이다. ‘향기로 다시 장면을 떠올린다’는 의미를 담은 그룹명처럼, 대중의 마음속에 오래 남을 수 있는 음악적 향기를 선사하곘다는 포부를 안고 데뷔했다. 이후 ‘요요’(YoYo), ‘러브 어택’, ‘뉴 월드’(New World), ‘핀볼’(Pinball), ‘데자뷔’(Deja Vu), ‘런 어웨이’(Runaway) 등의 곡을 발표하면서 꾸준히 활동해 왔지만 중소 기획사 출신에게 K팝 신의 벽은 너무 높았다.
하지만 리센느는 멈추지 않았다. 멤버 원이의 고향인 거제시에서 지난 2024년 개최했던 ‘거제 바다로 세계로’ 축제에 축하 가수로 오른 후에는 다양한 축제 현장 무대에 오르면서 대중들과 가깝게 소통했고, 다양한 유튜브 채널에도 출연하면서 인지도를 올려왔다.
그리고 반전의 기틀이 깔리기 시작한 건 지난해 8월부터 공개된 케이카의 유튜브 채널 ‘스튜디오 ㅋㅇㅋ’에서 선보인 ‘나의 연수 아저씨’ 콘텐츠였다. 이 콘텐츠는 멤버 원이가 코미디언 이선민, 유영우에게 운전을 배우고 연수에 나서는 모습을 담았고, 이때 원이의 남다른 예능감이 발휘되면서 인기를 끌었다.
이 기세를 몰아 원이는 단독 웹예능 출연에 나섰다. 바로 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’였다. 다수의 아이돌들이 자체 제작 콘텐츠를 웹예능으로 만드는 것과 달리, 이 채널은 솔파스튜디오에서 제작하면서 기존의 자체 콘텐츠와는 결을 달리했다.
그러던 중, 지난 3월 20일 원이가 멤버 미나미와 함께 출연했던 영상 ‘갸루의 자세에 대해서 배워보았습니다’ 속 미나미의 갸루 콘셉트가 큰 화제를 불러 모으면서 많은 대중의 관심을 받기 시작했다. 이윽고 멤버 제나가 출연한 ‘하루종일 사투리만 써봤습니다’가 5월 1일 공개된 후 리센느의 멤버들이 모두 주목을 받았다.
이런 가운데, ‘나의 연수 아저씨’ 속 이선민과 유영우가 장난스럽게 불렀던 리센느의 ‘러브 어택’도 역주행을 시작했다. 지난 2024년 8월 발매된 이 곡은 이미 2025년 2월 한 차례 역주행을 하면서 멜론 톱100 차트에서 51위를 달성한 바 있던 곡. 하지만 리센느 멤버들의 유튜브 활약이 부각을 받으면서 5월 다시 한번 역주행의 시동을 걸었다.
그렇게 지난 6월 리센느의 ‘러브 어택’은 리센느의 곡들 중 가장 처음으로 주요 음원 사이트 실시간 차트 5위권에 진입하는 기염을 통했다. 특히 멜론 실시간 차트에서는 1위를 차지했으며, 멜론 톱100에서도 3위를 수성하는 저력을 보였다.
이처럼 무명시간을 견디고 본격적으로 빛을 보기 시작한 리센느. 이제 리센느는 카라의 곡을 리메이크하면서 본격적인 정주행 레이스를 시작할 준비를 마친 상황이다. 다수의 유튜브 활동으로 유쾌하면서 사랑스러운 매력을 선보여왔던 이들이 과연 어떤 모습의 ‘프리티 걸’로 변신할지 기대가 큰 상황. 특히 리센느가 이번 활동을 통해 또 어떤 성적을 거둘지에도 관심이 커진다.
이와 관련해 한 가요 관계자는 “한 음원의 역주행 후에는 후속곡 활동에 이목이 쏠릴 수밖에 없다”라며 “리센느 입장에서는 단순히 유튜브에서의 화제성이 아닌 아이돌 그룹으로서의 정체성을 이번에 제대로 보여줘야 한다는 부담감이 작용할 것”이라고 얘기했다. 그러면서 “다만 이번 활동으로 충분한 성적을 낸다면 앞으로의 성공 가능성도 충분히 기대할 수 있을 것으로 보인다”라고 말했다.
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