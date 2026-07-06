“심학산서 기다린다”…‘방송 중단’ 임성근 셰프, 파주 새식당 개업

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2에서 주목받았지만, 이후 불거진 과거 논으로 방송 활동을 중단한 임성근 셰프가 새로운 식당을 열었다.
임 셰프는 6일 인스타그램에 경기 파주에 차린 식당을 공개하는 글을 올렸다.
그는 “오랫동안 저희의 개업을 기다려주시고 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 “쉽지 않은 준비 과정이었지만, 찾아주시는 모든 분들께 만족을 드리겠다는 마음 하나로 최선을 다해 달려왔다”고 밝혔다.
그러면서 3층 규모의 건물에 1층은 부뚜막 짜글이찌개 전문점, 2층은 박포갈빗집, 3층은 카페로 꾸민 가게 영상과 사진을 공개했다.
짜글이찌개는 임 셰프가 운영하는 유튜브 채널에서 인기가 많은 레시피였고 박포갈비는 ‘흑백요리사2’에서 주목 받았던 메뉴였다.
이 음식점은 6일부터 8일까지 가오픈을 진행한 뒤 오는 9일 정식 오픈 개업한다. 오픈 초기에는 더 많은 손님에게 음식을 대접하고자 당분간 예약제로 운영하지 않는다고 밝혔다.
그는 “심학산에서 여러분을 기다리겠다”고 글을 마무리했다.
임 셰프는 2015년 tvN ‘한식대첩3’의 우승자로 이름을 알렸다. 그는 지난해 ‘흑백요리사2’에서 최종 7인에 오르며 주목받았다.
하지만 올해 초 자신의 유튜브 채널 ‘임짱TV’에 과거 음주운전으로 처벌받은 사실을 고백하며 논란이 일었다. 그는 약 10년 전 첫 음주운전을 시작으로 3번 음주운전에 적발됐다고 고백했지만 실제로는 4차례 적발된 것으로 드러났다. 또 폭행 전과도 추가로 드러나면서 방송 활동을 중단했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0