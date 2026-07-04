[오늘의 운세/7월 4일]

● 쥐
48년 져주는 것이 결국 이기는 것.
60년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
72년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다.
84년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
96년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
08년 감정보다는 이성적인 판단이 상황을 유리하게 이끌어 줄 수 있다.
● 소
37년 마음은 청춘이요 몸은 활력이 넘친다.
49년 행운이 함께하는 날, 유쾌하고 즐거운 하루!
61년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
73년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
85년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실할 것.
97년 재물운은 나쁘지 않지만 지출 관리에는 더욱 신경 써야 한다.
● 범
38년 칭찬이 춤을 추게 만든다, 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
50년 일에 탄력이 붙거나 행운이 따른다.
62년 작은 돈에 인색하지 말 것.
74년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
86년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
98년 노력의 성과가 드러나기 시작하니 자신감을 가져도 좋은 시기다.
● 토끼
39년 귀인의 도움을 받게 되거나 좋은 일 생긴다.
51년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
63년 감정이 예민하게 작용하는 날, 충동적인 지출이나 소비주의.
75년 진정으로 원하는 것을 파악해라.
87년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것.
99년 주변 사람들의 도움으로 어려운 일이 해결된다.
● 용
40년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
52년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
64년 과로하거나 무리하지 말 것.
76년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
88년 감정에 끌려 중심 잃지 말 것.
00년 지나간 일에 얽매이기보다 현재의 행복에 집중하는 것이 중요하다.
● 뱀
41년 원칙도 좋지만 융통성도 필요.
53년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
65년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
77년 오늘은 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
89년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
01년 꾸준하게 쌓아온 노력이 좋은 결과로 이어질 가능성이 높은 날이다.
● 말
42년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
54년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
66년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
78년 충동적인 구매나 소비 주의.
90년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
02년 말과 행동을 조심하면 주변 사람들에게 좋은 평판을 얻게 된다.
● 양
43년 기분 좋은 날, 즐겁고 유쾌한 하루!
55년 때로는 알고도 모르는 척해야 할 때가 있다.
67년 소탐대실하지 말 것, 사소한 것에 너무 집착하지 마라.
79년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
91년 마음의 문을 열면 만사형통.
03년 계획했던 일이 순조롭게 진행되니 마음의 부담을 덜어도 좋다.
● 원숭이
44년 문제는 바로 해결해라, 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
56년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
68년 현재 이 순간에 집중해라.
80년 포기는 빠를수록 좋다.
92년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
04년 몸과 마음이 가벼워지며 새로운 일을 시작하기 좋은 하루다.
● 닭
45년 행운이 있는 날, 자손으로 인한 기쁨이 있다.
57년 적극적으로 해결해라, 전화위복의 기회가 제공 된다.
69년 자신의 내부를 보라, 빈 수레가 더 요란하다.
81년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다.
93년 한발 물러서라 시간이 약이다.
05년 새로운 인연이 생기며 앞으로 큰 도움으로 이어진다.
● 개
46년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것.
58년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 온다.
70년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
82년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
94년 조금만 먼저 양보하면 기분 좋은 시간이 된다.
06년 쉽게 포기하지 않으면 기대했던 이상의 성과를 얻을 수 있다.
● 돼지
47년 한발만 물러서면 만사가 편안.
59년 결정이 느리면 기회를 놓친다. 판단을 빨리해라.
71년 잘못을 너그럽게 볼 것, 넓은 마음이 필요한 시기다.
83년 이동시 가급적 대중교통 이용할 것.
95년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
07년 자신감을 가지고 도전하면 원하는 목표에 가까워질 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
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