[오늘의 운세/7월 3일]

● 쥐
48년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
60년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
72년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
84년 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
96년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
08년 마음을 편안히 가지면 복잡했던 일도 자연스럽게 해결된다.
● 소
37년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것.
49년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
61년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
73년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
85년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
97년 주변 분위기에 흔들리지 말고 자신의 소신을 지키는 것이 중요하다.
● 범
38년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
50년 때가 중요하다, 중요한 일은 내일을 기약해라.
62년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
74년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
86년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
98년 작은 욕심을 내려놓으면 오히려 더 좋은 기회를 얻게 되는 날이다.
●토끼
39년 목표가 뚜렷하면 적극적으로 추진할 것.
51년 느낌은 느낌일뿐 현실을 직시할 것.
63년 결정은 빠를수록 좋다. 과감해야 한다.
75년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
87년 소탐대실하지 말 것, 전체를 보고 판단해라.
99년 자신의 능력을 인정받을 기회가 생기니 적극적으로 활동해라.
●용
40년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
52년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
64년 주위 사람의 의견을 많이 듣고 반영할 것.
76년 일은 때가 있다. 다음으로 미루는 것도 좋다.
88년 휴식이 재충전, 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
00년 새로운 인연이나 반가운 소식이 들려오는 날이다.
●뱀
41년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯.
53년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
65년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
77년 서두르지 말라, 계획한 일은 계획에 맞게 추진해라.
89년 감정이 풍부한 날, 충동구매와 과음은 금물!!
01년 말 한마디가 관계를 좌우할 수 있으니 표현에 신중해라.
●말
42년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
54년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
66년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
78년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
90년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
02년 계획한 일은 차근차근 진행해야 만족스러운 결과를 기대할 수 있다.
●양
43년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
55년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
67년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
79년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
91년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
03년 무리한 욕심을 줄이면 마음의 부담도 함께 가벼워질 수 있다.
●원숭이
44년 모든 것은 세월이 약이다.
56년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
68년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
80년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
92년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
04년 주변 사람들의 조언 속에서 좋은 해결책을 찾게 되는 하루다.
●닭
45년 운수 좋은 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
57년 컨디션 최고, 고질병에서 해방이 되는 기상!
69년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
81년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
93년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
05년 새로운 기회가 다가오니 준비하라.
●개
46년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
58년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
70년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
82년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
94년 과감하게 그러나 겸손한 자세로 임할 때.
06년 사소한 일에도 정성을 다하면 좋은 평가를 받는다.
●돼지
47년 답답하고 힘든 일이 풀리는 날, 행운의 여신이 함께하고 있다.
59년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
71년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
83년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다.
95년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
07년 오랫동안 고민하던 일이 점차 해결되는 날이다.
인천철학관 박성희 원장
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