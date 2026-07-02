[오늘의 운세/7월 2일]

● 쥐 48년 기분 좋은 날, 즐겁고 유쾌한 하루! 60년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 72년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다. 84년 집착하지 말고 마음을 비울 것. 96년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다. 08년 작은 일에도 감사할 줄 아는 마음에 행복이 깃든다.
● 소 37년 마음은 청춘이요, 몸은 활력이 넘친다. 49년 답답한 일이 풀리는 유쾌하고 즐거운 하루! 61년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야. 73년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다. 85년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실. 97년 무리한 욕심만 버리면 일이 순조롭게 풀려간다.
● 범 38년 칭찬이 보약 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것. 50년 일에 탄력이 붙거나 행운이 따른다. 62년 작은 돈에 인색하지 말 것. 74년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것. 86년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다. 98년 작은 약속이라도 신중하게 지키는 자세가 필요하다. ● 토끼 39년 귀인의 도움을 받게 되거나 좋은 일 생긴다. 51년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기! 63년 감정이 풍부한 날, 충동적인 지출이나 소비주의. 75년 진정으로 원하는 것을 파악해라. 87년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것. 99년 새로운 기회가 다가오니 자신 있게 움직여라.
● 용 40년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것. 52년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다. 64년 과로하거나 무리하지 말 것. 76년생 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것. 88년 원칙에 따라 천천히, 감정에 끌려 중심 잃지 말 것. 00년 지나친 경쟁심보다는 협력이 더 큰 힘이 된다.
● 뱀 41년 원칙도 좋지만 융통성도 필요하다. 53년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루. 65년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다. 77년 오늘은 가족과 함께하는 시간 가져볼 것. 89년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것. 01년 마음의 여유를 가지면 좋은 인연이 찾아온다.
● 말 42년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것. 54년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것. 66년 컨디션 다운, 바빠도 식사는 거르지 말 것. 78년 감정이 풍부한 날, 감정적으로 결정하지 말 것. 90년 한발 물러서라 시간이 약이다. 02년 사소한 일로 다투지 말고 양보하는 자세 필요.
● 양 43년 져주는 것이 결국 이기는 것. 55년 때로는 알고도 모르는 척 해야 할 때가 있다. 67년 소탐대실한다. 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 79년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것. 91년 마음의 문을 열면 만사형통. 03년 꾸준히 노력한 일에서 만족할 결과 얻는다.
● 원숭이 44년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록 할 것. 56년 손에 익고 익숙한 방법을 쓰는 것이 실패를 줄이는 길이다. 68년 현재가 중요, 지나간 일에 얽매이지 말 것. 80년 포기는 빠를수록 좋다. 92년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 04년 자신의 능력을 인정받고 기쁜 소식 들려온다.
● 닭 45년 자손으로 인한 기쁨이 있다. 57년 전화위복의 기회가 제공 된다. 69년 말없이 자신있는 일부터 진행, 빈 수레가 더 요란하다. 81년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨 온다. 93년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 05년 지나간 일에 미련 두지 말고 앞으로 나아갈 것.
● 개 46년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것. 58년 기분 좋은 날, 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 온다. 70년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯. 82년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다. 94년 조금만 양보하면 즐거운 하루. 06년 급하게 결정하지 말고 충분히 생각 후 행동할 것.
● 돼지 47년 큰 그림을 봐라, 한발만 물러서면 만사가 편안. 59년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 71년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요. 83년 이동시 가급적 대중교통 이용할 것. 95년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 07년 인간관계에서 신뢰를 얻고 인정받는 하루 된다.
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