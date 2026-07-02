‘잠실 개표소’ 27일만에 열렸다…국조특위 진입해 현장조사

경찰, 시위대 강제해산 뒤 진입로 확보
국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회가 2일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에 들어가 현장 조사에 나섰다. 지난달 5일 일부 시위대가 개표함 반출을 막겠다며 출입구를 봉쇄한 지 27일 만이다.
투표록·투표함·개표상황표 등 남아있어
현장조사 앞두고 시위대끼리 몸싸움도
국조특위 여야 위원들은 이날 오후 1시 10분경 경찰이 확보한 진입로를 통해 핸드볼경기장 내부로 들어갔다. 국회가 봉쇄 시위가 이어지고 있는 개표소 내부를 직접 조사한 것은 이번이 처음이다.
특위는 이날 오전 송파구선거관리위원회를 찾아 지방선거 당시 투표용지 부족 사태와 투·개표 절차 등에 대한 설명을 들은 뒤 낮 12시경 핸드볼경기장으로 이동했다. 이후 약 1시간 동안 현장에서 대기하다 내부에 진입했다. 특히 경찰은 게이트 앞을 지키던 시위 참가자들을 차례로 강제 해산했다. 이 과정에서 60대 남성 A씨가 경찰을 밀친 혐의로 체포되기도 했다.
이날 오후 국조특위는 현장 점검을 마치고 나왔다. 이후 투표함 보관 상태와 투·개표 시설 전반을 점검한 뒤 조사 결과를 토대로 향후 국정조사를 이어갈 방침이다.
송파구선거관리위원회에 따르면 현재 핸드볼경기장에는 투표록 104부, 사전투표록 27부, 투표함 및 투표 관계 서류 인계서 146부, 개표상황표 460부, 투표지 보관 상자 428~434박스, 잠실7동 투표함 4개 등이 보관돼 있다. 투표지 분류기와 심사계수기, 개표 보고용 노트북, 개표 관련 비품 등도 현장에 남아 있는 것으로 전해졌다.
이날 오전 올림픽공원 일대는 국조특위 현장조사를 앞두고 시위 참가자들이 몰리며 충돌이 일어났다.
참가자들은 서로 대치했고 일부는 성조기를 부러뜨리고 상대를 밀치는 등 고성과 몸싸움을 벌였다. 주먹을 휘두르는 이들도 있었다. 시위 참가자가 쓰러졌다는 신고가 접수돼 119 구조대가 출동하기도 했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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