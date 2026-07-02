“부정선거 없었다” 47% “있었다” 42%…20·30대는 ‘있었다’가 많아

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 2일 11시 47분

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李 지지율 58%…민주 42%·국힘 20%

이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 2026.07.02. 뉴시스
이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 2026.07.02. 뉴시스
이재명 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가가 58%를 기록했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다.

엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 지난달 29일부터 이달 1일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 조사한 7월 첫째 주 전국지표조사에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대해 ‘잘하고 있다’는 긍정적 평가는 58%로 집계됐다. 이는 직전 조사인 6월2주차 조사보다 1%포인트 오른 수치다. ‘잘못하고 있다’는 부정적 평가는 35%로 조사됐다.

이재명 정부의 주요 정책 과제 평가에 대한 긍정 응답은 △국민생활 안전정책 61% △지역균형발전 정책 55% △연금정책 53% △교육정책 50% △노동정책 48% 순으로 나타났다.

정당 지지율은 민주당 42%, 국민의힘 20%로 집계됐다. 양 당 지지율 격차는 22%포인트다. 지난 6월 2주 조사 결과 대비 국민의힘 지지율은 5%포인트 하락했다. 이어 개혁신당 2%, 조국혁신당 2%, 진보당 1% 등의 순이었다. ‘태도 유보’는 30%로 나타났다.

제9회 지방선거에서 의도적으로 투표 결과를 조작하거나 특정 후보에게 유리하도록 선거를 운영하는 등의 부정선거가 있었다는 주장에 대해 47%가 ‘그런 부정선거는 없었다고 생각한다’고 응답했다. 42%는 ‘그런 부정선거가 있었다고 생각한다’고 답했다.

연령별로는 40대(56%)와 50대(61%)에서는 ‘부정선거는 없었다고 생각한다’는 응답이 과반이었으나, 18-29세와 30대에서는 ‘부정선거가 있었다고 생각한다’는 응답이 각각 53%, 48%로 ‘부정선거가 없었다고 생각한다’는 응답보다 많았다.

이념성향별로는 진보층에서는 ‘부정선거가 없었다고 생각한다’가 75%인 반면, 보수층에서는 ‘부정선거가 있었다고 생각한다’가 64%로 과반으로 집계됐다.

이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호 100%를 이용한 전화 면접 방식으로 진행됐다. 표본은 성·연령·지역별 층화확률추출 방식으로 추출했으며 응답률은 20.0%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
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