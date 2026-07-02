“배재고 앞 근조화환 발로 뻥…재학생 반성 안해” 주장글 확산

‘스타벅스 가야지‘ ’탱크데이‘ 등 5·18 비하 응원 논란이 불거진 배재고등학교 교문 앞에 놓인 항의성 근조화환을 학생들이 넘어뜨리는 등 훼손했다는 주장이 제기됐다.
지난달 30일 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 배재고 재학생이라고 밝힌 한 제보자가 “더 심각한 사건이 터졌다”며 한 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진을 보면, 교문 앞에 설치된 근조화환이 바닥에 쓰러져 일부 훼손돼 있었다. 리본에는 ’민주운동 모욕하는 국민에게 대한민국 민주주의 과분하다‘는 문구가 적혀 있었다.
제보자는 “야구부가 아닌 3학년 학생이 근조화환을 발로 찼다”면서 “야구부의 반성도 기대하지 말라. 오늘도 점심시간 급식실에서 새치기하며 학생들에게 피해를 줬고, 조용히 먹기는커녕 떠들면서 식사했다”고 주장했다.
다만 해당 주장의 진위와 근조화환 훼손 경위는 확인되지 않은 상태다.
1일 일부 언론도 배재고 교문 앞에 설치된 근조화환이 학생들에 의해 넘어지는 장면이 목격됐다고 보도했다. 보도에 따르면 학생들은 근조화환 앞에서 인증 사진을 촬영한 뒤 화환을 밀쳐 넘어뜨린 것으로 전해졌다. 이 학생들이 배재고 재학생인지는 확인되지 않았으나 이후 한 시민이 다시 세워 정리한 것으로 알려졌다.
해당 사연을 접한 누리꾼들은 “반성하는 척하더니 집에 돌아오니 잘못을 싹 다 잊은 듯”, “하루도 안 지나서 그렇게 웃고 떠들고 있었다는 것이냐”, “학교 측의 공식 사과에 진정성이 전혀 없다는 사실이 드러났다”, “학교가 교육을 안 시킨 것 아니냐” 등 비난을 쏟아냈다.
앞서 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 ‘제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전’에서 배재고 일부 학생 선수들은 상대 팀인 광주제일고 덕아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 반복해 외쳤다.
이는 최근 5·18 광주민주화운동 왜곡·폄하 논란이 일었던 스타벅스 코리아의 이벤트를 연상시키는 구호라는 비판이 나왔다. 앞서 스타벅스는 지난달 18일 텀블러 판매 이벤트를 진행하면서 ‘탱크데이’, ‘책상의 탁’ 등의 문구를 활용해 5·18 민주화 운동 희화화, 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 논란이 일었다.
이후 배재고가 소셜네트워크서비스(SNS)에 사과문을 게시하고 시교육청 차원에서도 조사에 나섰지만, 논란은 수그러들지 않고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0