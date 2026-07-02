감염관리-환자 교육 등 전직원이 자발적 참여

[3차보다 강한 2차병원] 〈15〉 전주예수병원
예수병원은 2011년 첫 의료기관 인증을 획득한 후 현재까지 4회 연속 인증을 유지하고 있다. 2023년 실시된 4주기 인증조사에서는 92개 기준, 512개 조사 항목을 모두 충족했다. 올 2월 실시한 중간 현장 조사에서도 의료의 질 향상과 환자 안전관리 체계가 안정적으로 운영되는 점이 확인됐다.
의료기관평가인증원 한마디
의료기관 인증은 일시적인 성과가 아니다. 환자의 안전을 최우선 가치로 삼는 조직 문화와 체계적인 시스템이 병원 전반에 깊이 뿌리내릴 때 가능하다. 예수병원은 이런 인증제도의 본질적 취지를 꾸준히 실천해 온 모범적인 의료기관이다.
인증조사 과정에서 인상 깊었던 점은 환자 안전과 의료 질 향상 활동이 특정 부서의 업무에 머무르지 않고 병원 전체의 일상적인 문화로 자리 잡고 있다는 점이다.
감염관리 주간 행사, 환자 안전 교육, 화재 안전 라운딩, 질 관리(QI) 활동 경진대회 등 다양한 프로그램을 통해 전 직원이 자발적으로 참여하는 모습은 환자 안전이 예수병원의 기본적인 운영 원칙으로 정착됐다는 걸 보여준다.
신경아 의료기관평가인증원 인증평가센터장
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