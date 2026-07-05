이번주 내내 장맛비에 찜통더위…강수량 관건은 태풍 ‘바비’

전국이 본격적인 장마 영향권에 들면서 6일 서울을 비롯한 수도권과 강원, 충청, 전라권을 중심으로 최대 60mm의 비가 내리겠다. 이번 주 후반까지 장맛비가 이어지는 가운데 높은 습도로 후텁지근한 날씨도 계속될 전망이다.
5일 기상청에 따르면 6일은 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 전라권에 20~60mm, 경상권에는 5~50mm의 비가 내릴 것으로 예보됐다. 제주도는 6일까지 30~100mm, 산지는 150mm 이상의 호우가 예보됐다. 다만 오전에 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.
7일에는 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 20~60mm의 비가 내리겠고 서해5도에는 많은 곳에서 80mm 이상의 비가 내릴 것으로 예상된다. 특히 중부지방(강원 동해안 제외)을 중심으로 시간당 20~30mm의 강한 비가 쏟아질 가능성이 있다. 기상청은 짧은 시간 강한 비가 내리면서 계곡과 하천 수위가 급격히 높아질 수 있다며 야영이나 하천변 출입을 자제하고 저지대 침수와 하천 범람, 산사태 등에 각별히 유의해 달라고 당부했다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.
비가 내려도 무더위는 꺾지 못하겠다. 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠고 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도를 웃도는 곳이 많겠다. 6일 아침 최저기온은 20~24도, 낮 최고기온은 26~31도로 예보됐다. 높은 습도로 최고체감온도는 중부지방 31도 안팎, 남부지방 32도 안팎까지 올라 후텁지근한 날씨가 이어질 전망이다.
한편 괌 동쪽 해상에서 북서진 중인 제9호 태풍 ‘바비’는 이번 주 중반 일본 오키나와 남쪽 먼 해상까지 진출할 것으로 전망된다. 태풍의 진로와 세력에 따라 정체전선의 위치가 달라질 수 있어 한반도 강수 양상에도 영향을 미칠 가능성이 있다.
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