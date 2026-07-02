“거실에 누웠는데 뱀이”…양주 아파트 배수관 타고 들어온 듯

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 2일 12시 53분

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뉴시스
경기 양주시의 한 아파트 가구 내에서 뱀 한 마리가 나타나 소방당국이 포획 후 방생 조치했다.

2일 소방에 따르면 전날 오후 10시 3분경 양주시 덕계동의 한 아파트 가구 내 거실에서 길이 약 1ｍ의 뱀이 발견됐다는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 소방당국은 해당 뱀을 포획한 뒤 민가와 떨어진 하천에 방생했다.

다행히 부상자는 없는 것으로 전해졌다.

신고자는 해당 뱀을 기르던 상황은 아니었으며, 거실에 누워 있다가 이불 속에서 이상함을 느껴 들춰보니 뱀이 있었다는 취지로 진술했다.

아울러 화장실에서 뱀의 허물이 발견된 점을 토대로 배수관 경로 등을 통해 집 안으로 이동한 것으로 추정되며, 인근 세대에서 키우던 뱀으로 보인다고 전했다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
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