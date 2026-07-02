“위아래로 뿜었다”…랄랄, 비만 주사제 부작용 경험

“제가 ‘위고비’랑 ‘마운자로’를 못 해요. 부작용이 심해서요. 위아래로 다 뿜고 그래서 한 번 맞고 다 그만뒀어요.”
구독자 약 194만 명을 보유한 유튜버 ‘랄랄’은 최근 유튜브 방송에서 비만 치료제 주사를 맞은 뒤 심한 부작용을 겪었다고 말했다. 그는 부작용 탓에 한 차례 만에 투여를 중단했다고 덧붙였다.
최근 위고비, 마운자로와 같은 비만 치료제 주사를 맞은 뒤 복통 등 이상 반응을 호소한 사례가 1년 새 약 19배 증가한 것으로 나타났다.
한국소비자원과 공정거래위원회는 비만 치료제 등 주사제 관련 소비자 안전주의보를 2일 발령했다. 소비자원에 따르면 2023년 1월부터 올해 4월까지 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 주사제 관련 위해 정보는 총 1147건이다. 지난해 접수 건수는 462건으로 전년(238건)보다 94.1% 늘었다. 올해도 4월까지 187건이 접수됐다.
유형별로는 독감 등 ‘예방접종’ 관련 사례가 314건(27.3%)으로 가장 많았다. 이어 비만 치료제 관련 사례 210건(18.3%), 진통제 관련 사례 81건(7.1%) 순이었다. 특히 비만 치료제 관련 위해 접수 건수가 2024년 6건에서 지난해 116건으로 약 19배로 늘었다.
비만 치료제 사용 사례가 최근 급증한 점이 영향을 미쳤다. 여기에 집에서 스스로 주사하는 경우가 많아지면서 이상 반응 신고도 증가한 것으로 풀이된다. 예방접종 관련 사례는 의료서비스시설 발생 비중이 77.7%였지만, 비만 치료제는 주택에서 발생한 비중이 74.3%를 차지했다. 비만 치료제 투여 후 나타난 증상으로는 복통 등 소화기계통 장기 손상이나 통증이 124건(59.0%)으로 가장 많았다. 구토는 54건(25.7%), 어지러움·이명·메스꺼움은 8건(3.8%)이었다.
소비자원과 공정위는 주사제를 맞기 전 반드시 의료진과 상의해야 한다고 강조했다. 예방접종 후에는 의료기관에 20~30분가량 머물며 이상 반응 여부를 확인하고, 비만 치료제를 투여할 때는 주사제 보관 방법과 정해진 용량, 기간을 지켜야 한다고 덧붙였다. 이상 반응이 발생하면 의료기관에 방문해 진료를 받으라고 당부했다.
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