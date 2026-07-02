한국사 강사 최태성, 배재고 논란에 “저 자신 부끄러워”

한국사 인기 강사 최태성은 최근 고교야구 경기 도중 배재고 야구부가 5·18민주화운동을 희화화하는 구호를 외쳐 논란이 인 데 대해 “저 자신이 너무 부끄럽다”고 비판했다.
최태성은 1일 인스타그램을 통해 “저를 포함한 우리 기성세대는 과연 대한민국 교육이 어디로 가고 있는지 절실히 생각해 봐야 하지 않을까”라고 지적했다.
앞서 배재고 야구부 일부 학생은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등의 구호를 외쳤다. 해당 표현은 5·18민주화운동을 폄훼했다는 비판을 받은 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트를 연상시킨다는 지적이 나왔다.
최태성은 인스타그램에 배재고의 전신인 배재학당의 전경과 학당을 설립한 미국 선교사 헨리 아펜젤러의 사진을 올리며 “우리나라 근대 학문의 서막을 연 아펜젤러의 배재학당”이라고 설명했다.
그러면서 “이 학교가 내세운 것은 ‘섬김’”이라며 ‘크고자 하거든 남을 섬기라’는 교훈이 새겨진 교훈석 사진을 게시했다. 그는 “조롱과 혐오가 아닌 존중과 사랑으로 시작된 학교”라며 “(이번 사태를 보고) 아펜젤러 선생님이 많이 슬퍼하실 듯”이라고 지적했다.
배재고 야구부는 6개월 출전 정지 중징계를 받게 됐다. 이에 따라 배재고는 2일 열릴 예정인 순천효천고BC와의 경기를 포함해 올해 남은 전국대회에 모두 뛸 수 없게 됐다.
서울시교육청은 사안 발생 경위와 현장 제지 여부, 선수 지도 과정, 학교 측 후속 조치 등을 점검할 계획이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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