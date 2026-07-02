건강검진 정상인데 왜 늘 피곤할까…뜻밖의 원인 [건강팩트체크]

건강검진 결과가 정상이더라도 수면 부족, 스트레스, 생활습관 문제 등으로 만성 피로를 느끼는 경우가 적지 않다. 전문가들은 피로가 장기간 지속된다면 원인을 확인해 볼 필요가 있다고 조언한다. 게티이미지뱅크

진료실에서 의사들이 자주 듣는 질문이다. 건강검진 결과는 정상인데도 피로가 계속되면 단순 과로나 스트레스 탓으로 여기고 넘기는 경우가 많다. 하지만 전문가들은 일반 건강검진만으로는 수면장애나 정신건강 문제, 생활습관 이상 등 피로의 모든 원인을 찾아내기 어렵다고 설명한다.안지현 KMI연구원 수석상임연구위원(내과 전문의)은 “일반 건강검진은 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 간·신장 기능 이상 같은 흔한 만성질환을 선별하는 데 초점이 맞춰져 있다”며 “수면 문제나 스트레스, 불안, 불규칙한 생활습관까지 모두 찾아내지는 못한다”고 말했다.대표적으로 수면 부족과 수면무호흡증, 우울·불안, 과도한 음주, 카페인 과다 섭취, 불규칙한 식사, 운동 부족 등이 있다. 일부 약물도 피로의 원인이 될 수 있다. 혈압약이나 항히스타민제, 일부 항우울제는 복용 후 피로감을 유발하기도 한다.특히 여성의 경우 월경량이 많거나 반복적인 다이어트를 하는 경우 철결핍 빈혈이 생겨 피로를 느낄 수 있다. 갑상선기능저하증이나 드물게는 부신기능저하증도 만성 피로의 원인이 될 수 있다.

실제로 빈혈은 혈색소 수치만으로 확인되지 않는 경우도 있어 필요에 따라 저장철(페리틴) 검사 등이 추가로 필요할 수 있다.전문가들은 충분히 쉬어도 2~4주 이상 피로가 지속되거나, 이전보다 일상 활동이 눈에 띄게 힘들어졌다면 진료를 받아보는 것이 좋다고 조언한다.특히 평소 하던 운동이나 계단 오르기, 일상 업무가 갑자기 힘들어졌다면 단순 과로가 아닐 가능성이 있다.안 위원은 “휴식과 수면 후 회복되는 피로는 대개 과로일 가능성이 크지만, 충분히 쉬어도 호전되지 않는다면 다른 질환이 숨어 있을 수 있다”고 말했다.수면 문제는 건강검진에서 놓치기 쉬운 대표적인 피로 원인 가운데 하나다.또 피로와 함께 추위를 심하게 타거나 변비, 체중 증가, 부종 등이 동반된다면 갑상선 기능 검사가 도움이 될 수 있다.2주 이상 의욕 저하와 불면, 식욕 변화, 불안감, 흥미 저하가 이어진다면 정신건강 평가도 고려해 볼 필요가 있다.전문가들은 피로가 지속될 때 가장 먼저 점검해야 할 생활습관으로 수면을 꼽는다.취침과 기상 시간이 일정한지, 잠들기 직전 스마트폰 사용이 과도하지 않은지, 술을 수면제처럼 사용하고 있지는 않은지 살펴볼 필요가 있다는 것이다.안 위원은 “아침을 거르고 오후에는 카페인으로 버티다가 저녁에 과식하고 늦게 잠드는 생활습관은 건강검진 수치가 정상이더라도 피로를 유발할 수 있다”며 “하루 20~30분 정도 걷고 일정한 수면 시간을 유지하며 단백질이 포함된 규칙적인 식사를 하는 것만으로도 피로가 상당히 줄어드는 경우가 많다”고 말했다.

■ 팩트 필터 | 건강검진 정상인데 피곤? 병원 가야 할 증상 체크리스트

· 충분히 쉬어도 피로가 2~4주 이상 지속된다.

· 코골이, 낮 졸림, 아침 두통이 있다.

· 원인 모를 체중 감소나 발열, 식은땀이 있다.

· 최근 의욕 저하와 우울감이 2주 이상 지속됐다.

· 월경량이 많거나 반복적인 다이어트를 하고 있다.

· 식사를 거르거나 카페인·음주에 의존하는 생활을 하고 있다.