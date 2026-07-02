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사회
강동구서 새벽 2시 귀가하던 여성 성폭행 시도…30대男 도주중 체포
동아일보
업데이트
2026-07-02 13:20
2026년 7월 2일 13시 20분
입력
2026-07-02 08:46
2026년 7월 2일 08시 46분
김예슬 기자
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뉴시스
새벽 시간대 일면식도 없는 여성을 성폭행하려 한 30대 남성이 구속됐다.
2일 서울동부지법은 전날 오후 강간미수 혐의를 받는 30대 남성에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다.
이 남성은 지난달 29일 새벽 2시 22분경 서울 강동구에서 귀가 중이던 여성에게 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있다.
112 신고를 받고 출동한 경찰은 인근에서 도주하던 남성을 긴급체포했다. 이후 지난달 30일 구속영장을 신청했다.
경찰은 구속된 남성을 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위 등을 추가로 조사한 뒤 조만간 검찰에 송치할 예정이다.
#성폭행
#범죄
김예슬 기자 seul56@donga.com
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