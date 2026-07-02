키 168㎝에 수려한 외모…집안일-대화 ‘이 여성’의 정체

중국 로봇업체 유비테크(UBTech)가 실제 사람과 흡사한 외형을 지닌 소비자용 휴머노이드 반려 로봇을 공개했다. 가사 노동을 대신해 주는 것은 물론 연인이나 친구처럼 정서적 교감까지 나눌 수 있는 가정용 로봇의 대량 생산 시대가 열릴 전망이다.
유비테크는 지난 6월 30일 중국 선전에서 글로벌 발표회를 열고 소비자용 브랜드 ‘유월드(UWORLD)’ 첫 제품인 휴머노이드 로봇 ‘U1 시리즈’를 선보였다. U1 시리즈는 상반신만 구현한 U1 라이트, 고성능 전신형 U1 프로, 역동적인 움직임이 가능한 전신형 U1 울트라 등 세 가지 모델로 구성됐다. 발표 당일 기준 누적 주문량 1만 3361대를 돌파했다.
남성형은 키 183㎝에 몸무게 42㎏, 여성형은 키 168㎝에 몸무게 35.2㎏의 체격이며 실제 사람 같은 질감의 피부로 만들어졌다. 88개의 관절과 인체를 모방한 경추로 사람의 움직임을 90%까지 재현해 정교한 움직임이 가능하나, 간혹 한 박자씩 늦게 움직이는 것 같은 어색함이 보이기도 했다.
정서적 교감 능력도 강화됐다. 대규모 언어모델(LLM)을 탑재해 20가지 이상의 미세한 감정 상태를 90% 이상의 정확도로 인식한다. 인간의 뇌 구조를 모방해 500밀리초(ms) 안에 순간적인 반응을 보이며 말소리와 입술 움직임의 시차를 20ms 이내로 줄여 더 자연스럽게 보이도록 했다. 따로 명령하지 않아도 주변 상황을 인지해 사람에게 먼저 말을 건네기도 한다. 보안 면에서는 개인정보 유출을 막기 위해 철저한 로컬 중심의 3중 보안 시스템을 적용했다.
유비테크는 “중국에는 9000만 명의 독거노인과 자식들을 독립시킨 뒤 외롭게 지내는 ‘빈 둥지’ 노인 1억 명이 있다. 외로운 노인들은 정신적 문제에 노출되기 쉽다”며 정서적 돌봄 산업이 점점 더 중요해질 것이라고 전망했다. 회사는 사회공헌의 일환으로 취약계층과 독거노인에게 맞춤형 로봇 100대를 무상 기부할 방침이다.
제품 가격은 사양별로 최저 11만 9,800위안(약 2741만 원)부터 최고 99만 위안(약 2억 2660만 원)으로 책정됐다. 저우젠 유비테크 창업자는 “집안일을 할 수 있고 정서적 지지를 제공하며 수려한 외형까지 갖춘 로봇을 10만 위안 대에 구매할 수 있다면 비싼 가격이 아닐 것” 이라며 대량 양산 시 가격이 더 인하될 수 있다고 밝혔다.
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