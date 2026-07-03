美 쿠팡 옹호에…靑 “정보유출 美서 있었다면 심각한 이슈일 것”

위성락 안보실장, 美의회 겨냥 반박
“인구 3분의 2 정보가 중국 유출됐는데
어디 갔는지, 어떻게 쓰였는지도 몰라
조사 하고자 하는데 접근 등이 어려워
美, 피의자인 기업 이야기 일방적 반영”
위성락 청와대 국가안보실장이 3일 쿠팡의 개인정보 유출 사건 관련해 “만약 이런 유사한 정보 유출이 미국에서 있었다면, 미국 인구 3분의 2에 해당하는 인적 정보가 중국에 유출됐는데 (그 정보가) 어디로 갔는지 모른다면 미국에서 심각한 이슈가 아닐 수 없을 것”이라고 강조했다.
위 실장은 이날 청와대 춘추관에서 최근 미국 하원 법제사법위원회(법사위)가 쿠팡의 일방주장을 반영한 보고서를 발표하고 백악관도 이를 옹호하는 등 미국 내에서 쿠팡이 한국에서 부당한 차별을 받고 있다는 주장을 계속하자 직접 반박에 나섰다.
그는 쿠팡이 관리하던 개인정보 3300만 건이 중국인 전직 직원에 의해 유출됐다는 점을 언급하며 “이 사안을 보는 관점이 해당 기업과 우리 정부가 다른 것 같다”며 “아마 그 속에는 한국에 살고 있는 미국인 정보도 있을 수 있다. 그런데 이후에 그 정보가 어떻게 사용됐는지 아직 확인이 안 된다. 유출된 정보가 어디로 갔는지 알지 못하고 있다”고 지적했다.
이어 “(우리는) 조사를 하고자 한다”며 “(유출된 정보가) 어딨나, 어떻게 돼 있나, 그런 정보가 여전히 중국에 있을 수 있다. 하지만 (유출자의) 신병이 확보된 것도 아니고 접근할 수도 없어 현실적으로 어렵다”고 했다. 그러면서 “쿠팡 측과 용의자 측은 3000건 정도 정보만 빼내갔다 주장하지만 정부는 그렇게 단순화해서 보지 않는다. 3000건이면 문제의 심각성을 과소평가하는 것”이라고 지적했다.
미 하원 법사위가 낸 보고서와 관련해서는 “대통령을 포함해 청와대가 사전에 (국가정보원이) 쿠팡에 장비 현지 회수를 지시한 것을 알고 있는 것처럼 기술돼 있는데 이것도 사실이 전혀 아니다”라며 “대통령실(청와대)은 쿠팡의 개인정보 유출 증거, 장비를 중국에서 회수해 온 것을 사전에 알고 있거나 지시한 것이 없다”라고 일축했다.
이어 “(지난해) 12월 중순경 ‘쿠팡 쪽 관계자가 회수했다, 굿 뉴스다’ 하는 것을 들은 게 처음”이라고 말했다.
그러면서 “(보고서에) 해당 이해당사자인 기업의 이야기들이 일방적으로 반영된 것 같은데 그 기업(쿠팡)은 한국에서는 수사 대상이고 피의자”라면서 “(미국이) 그쪽 얘기만 들었으면 우리 이야기도 반영시켜서 소통해서 풀 것”이라고 밝혔다.
위 실장은 또 “쿠팡 조사는 국내법에 따라 적법절차에 따라서 비차별적으로 이뤄지고 있다”며 “이 조사가 차별적이다. 또 표적화해서 이뤄지고 있다는 보고서 내용은 사실과 크게 다르다”고 강조했다. 이어 “우리는 국적에 따라 기업 활동에 대해 차별적으로 대처하거나, 또 누구를 표적화해서 조사하지 않는다”고 덧붙였다.
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