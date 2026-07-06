‘스타 하객 1000명’ 스위프트 결혼식, 축가는 매카트니

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철통보안속 진행, 397억원 기부도

(왼쪽부터)테일러 스위프트, 트래비스 켈시
(왼쪽부터)테일러 스위프트, 트래비스 켈시
미국 팝스타 테일러 스위프트(37)와 미국프로미식축구리그(NFL)의 캔자스시티 치프스 소속 간판선수 트래비스 켈시(37)가 3일(현지 시간) 화려한 결혼식을 치렀다. 스위프트 측은 결혼식을 앞두고 두 사람이 뉴욕과 캔자스시티를 포함한 미국 전역의 자선단체에 2600만 달러(약 397억 원)를 기부한다고 밝혔다.

스위프트 측은 이날 성명을 통해 두 사람의 결혼식이 미 뉴욕 매디슨스퀘어가든에서 열렸다고 밝혔다. 배우 애덤 샌들러가 주례를 맡았고 가수 폴 매카트니가 축가를 불렀다. 행사가 철통 보안 속에서 진행돼 참석자 확인이 어려웠으나 배우 휴 그랜트, 브래들리 쿠퍼, 다코타 존슨, 이선 호크 등 ‘스타 하객’ 1000여 명이 참석했다고 로이터통신이 전했다. 하객들은 결혼식 내용을 외부에 발설하지 않겠다는 비밀 유지 각서를 썼으며, 휴대전화 반입도 엄격히 금지됐다.

공식 성명이 발표되기 전 매디슨스퀘어가든 외부 대형 전광판에는 테일러와 트래비스의 이름 앞 글자를 딴 ‘JUST&T MARRIED(테일러와 트래비스가 지금 결혼했어요)’라는 문구가 걸렸다(사진). 이날 뉴욕의 기록적인 폭염 와중에도 수많은 스위프트 팬클럽 ‘스위프티(Swifties)’ 회원들이 매디슨스퀘어가든 주변에 모여 결혼식을 축하했다.

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안규영 기자 kyu0@donga.com
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