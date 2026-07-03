이동국 딸 수아, ‘슈돌’ 꼬마 맞아? 성숙해진 근황 공개

전 축구 국가대표 이동국의 셋째 딸 수아 양이 훌쩍 성장한 근황을 공개해 화제를 모으고 있다. KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 귀여운 매력으로 사랑받았던 수아 양은 한층 성숙해진 모습으로 눈길을 끌었다.
이동국의 아내 이수진 씨는 2일 자신의 SNS에 “초대해 주셔서 감사해요”라는 글과 함께 딸들과 함께한 일상 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 성수동의 한 브랜드 팝업스토어를 찾은 첫째 딸 재시와 셋째 수아, 둘째 설아가 나란히 포즈를 취한 모습이 담겼다. 세 사람은 밝은 미소와 브이 포즈를 지으며 즐거운 시간을 보냈다.
특히 팬들의 시선을 사로잡은 것은 수아 양의 성장한 모습이었다. 어린 시절 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 귀여운 매력을 보여줬던 모습과 달리, 한층 성숙해진 분위기와 훌쩍 큰 키로 놀라움을 안겼다.
사진을 접한 누리꾼들은 “정말 많이 컸다”, “세 자매가 모두 모델 같다”, “시간이 정말 빠르다” 등의 반응을 보이며 반가움을 나타냈다.
재시 역시 모델 활동을 이어가고 있는 만큼 자연스러운 비율과 분위기로 눈길을 끌었으며, 자매들은 닮은 미소와 화사한 분위기로 훈훈함을 더했다.
이동국 가족은 과거 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 오남매의 성장 과정을 공개하며 많은 사랑을 받았다. 이후에도 SNS를 통해 가족의 일상을 꾸준히 전하며 팬들과 소통하고 있다.
한편 이동국과 이수진 부부는 2005년 결혼해 1남 4녀를 두고 있다. 오남매는 각자의 개성과 끼를 살리며 성장한 모습으로 꾸준한 관심을 받고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
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