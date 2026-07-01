한은, 삼전닉스 레버리지에 경고… “증시 쏠림 심화-변동성 확대 우려”

한국은행이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 국내 증시의 쏠림 및 변동성을 심화시킬 수 있다고 경고했다.
5일 국민의힘 박성훈 의원이 받은 서면질의 답변서에 따르면 한은은 “삼성전자, SK하이닉스의 시가총액 및 거래 규모 비중이 주식시장의 절반 이상을 차지할 정도로 크게 확대된 상황에서 단일종목 레버리지 ETF 투자 확대는 쏠림 현상을 심화시킬 가능성이 있다”고 경고했다. 한은은 “레버리지 ETF 투자 누증은 일일 리밸런싱(재조정), 현·선물 차익거래 등을 통해 주가 변동성을 확대시킬 가능성도 상존한다”고 덧붙였다.
3일 기준 코스피 전체 시가총액(6617조110억 원)에서 삼성전자(우선주 포함 1976조3164억 원)와 SK하이닉스(1728조3032억 원)의 시총이 차지하는 비중은 56%에 달한다.
한은은 “특히 주가 조정 시 개인 투자자의 손실이 확대될 뿐만 아니라 환매 증가, 포지션 리밸런싱 등을 통해 주가 변동성을 확대시키는 요인으로 작용할 수 있다”고 지적했다.
또 한은은 “빚투(빚내서 투자)와 레버리지 ETF 투자가 늘어난 상황에서 주가가 크게 조정받을 경우 개인 투자자의 손실 규모가 커지고 반대매매와 환매 증가 등을 통해 주가 변동성이 증폭되고 여타 투자자의 손실로 이어질 수 있다”고 경고했다.
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