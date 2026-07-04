[어린이 책]무더운 여름날에는 아이스크림 세계로

놀이터도 없는 시골에서 여름나기 중인 남매. 무더운 여름날 시원한 보석 아이스크림을 찾아 마을의 작은 슈퍼마켓으로 간다. 아이스크림 냉동고를 열자 차가운 기운이 확 쏟아진다. 보석 아이스크림을 찾아서 아이스크림 더미를 뒤적거리던 두 아이는 순간 균형을 잃고, 아이스크림 세계 속으로 빨려 들어간다.
두 아이가 도착한 곳은 달콤한 바닐라 아이스크림 위다. 아이스크림으로 눈사람도 만들고 썰매도 탄다. 이후에 도착한 곳은 시원한 오렌지 셔벗 웅덩이. 아이스크림 나라 어른들이 신나게 수영 중이다. 주변에 먹고 싶은 시원한 과일 아이스크림이 가득하지만, 둘은 계속 보석 아이스크림을 찾아서 모험을 떠난다. 모험을 이끄는 누나, 상상력이 풍부한 동생은 여정을 함께하면서 마침내 보석 아이스크림을 찾게 된다.
땀이 절로 나는 한여름 슈퍼마켓 아이스크림 냉동고에 얼굴을 들이밀었을 때의 기분 좋은 얼얼함을 떠올리게 하는 책이다. 2024년 볼로냐국제아동도서전 올해의 일러스트레이터로 선정됐던 작가의 신작. 아이스크림 세상을 누비는 모험기를 귀엽고 따뜻하게 그려냈다.
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