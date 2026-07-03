김용범 “전력·용수 풀자…생산혁명 시대, 스케일 커져야”

3대 메가프로젝트 지원 위해
원전 추가건설-댐 증축 시사
“발전-송전 등 기회 놓쳐선 안돼”
기후 장관도 ”추가 원전 가능성“
김용범 대통령정책실장이 이재명 정부 취임 2년 차 핵심 사업인 ‘3대 메가프로젝트’에 대해 “전력과 용수를 풀자”고 밝혔다. 김성환 기후에너지환경부 장관도 12차 전력수급기본계획(전기본)에 원전 추가 건설 계획이 담길 가능성을 시사했다. 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 공장(팹) 4기 건설 및 AI데이터 센터 증설 과정에서 막대한 전력과 용수가 필요한 상황을 고려해 원자력발전소를 추가 건설하고, 댐을 증축하는 방안을 시사한 것. 이재명 정부가 ‘3대 메가프로젝트’ 구현을 위해 댐 건설과 원전 확대에 소극적이었던 기존 여권의 정책 기조를 뒤집을 것이라는 전망이 나온다.
김 실장은 2일 페이스북을 통해 반도체·인공지능(AI) 데이터센터·피지컬 AI 등에 투자하는 3대 메가프로젝트와 관련해 이른바 ‘스케일(규모)론’을 꺼냈다. 한국 경제의 생산 규모가 커진 만큼 이를 위한 전력과 용수 확보를 위한 사회적 합의가 필요하다는 점을 강조한 것.
김 실장은 “생산혁명 시대에는 생산 스케일만 커지는 것이 아니다”라며 “국가가 생각하는 스케일도 함께 커져야 한다. 우리 준비도 그 스케일에 맞아야 한다”고 밝혔다. 이어 “발전소를 짓고, 송전망을 연결하고, 용수를 확보하고, 산업단지를 조성하는 일은 결국 합의의 문제”라며 “지금 그 기회를 놓쳐서는 안 된다”고 했다.
김 장관은 3일 MBC라디오에서 ‘추가 원전 건설계획이 나올 수 있냐’는 질문에 “그렇다”면서 “영광 한빛원전에 2기를 더 지을 수 있는 땅이 있다. 울주 쪽에도 2기를 더 지을 땅이 있다는 보고를 받았다”고 설명했다. 이어 “안정적 기저전원 성격을 가지고 있는 원전의 비중을 얼마나 하는 게 적정한지 전문가의 의견을 들어볼 것”이라며 “재생에너지가 늘어나는 양만으로 감당하기가 만만치 않기 때문”이라고 했다. 김 장관은 12차 전기본 계획을 정기국회 전후로 확정해야 하기 때문에 조만간 원전 추가 건설 방침을 정하겠다고 했다. 용인과 광주 반도체 클러스터와 AI데이터센터에 필요한 전력은 원전 20기의 생산 전력에 맞먹는 것으로 추산된다.
김 장관은 댐 증축을 두고는 “광주의 식수원인 동복댐을 가봤는데 댐을 새로 짓는 게 아니고 좀 높이면 하루에 한 30만 t(톤) 정도의 용수 공급은 추가로 할 수 있다”고 했다.
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