“기다리고 참아주고 져주세요”… 나태주 시인의 정원에서[김선미의 시크릿가든]

‘자세히 보아야 예쁘다/오래 보아야 사랑스럽다/너도 그렇다’는 시 ‘풀꽃’이 널리 사랑 받으며 ‘풀꽃 시인’으로 불린다. 1971년 등단 이래 시집을 위주로 250여 권의 책을 펴냈다. 한국시인협회장과 공주문화원장 등을 지냈으며 소월시문학상과 정지용문학상을 받았다. 충남 서천에서 태어나 공주사범학교를 졸업하고 43년 간 교단에서 가르쳤다. 충남 공주에 그의 이름을 딴 나태주풀꽃문학관이 있다.