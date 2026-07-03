“배재고 집단 징계는 연좌제”…국힘·보수단체, 야구협회 비판

광주 소재 학교를 상대로 5·18 민주화운동 폄훼 논란이 있는 응원 구호를 부른 배재고 야구 선수들에 대한 중징계가 진영 대결로 번지는 양상이다.
국민의힘은 배재고 징계에 대해 “야구 인생을 끊는 사형선고다. 철없는 학생들의 응원을 지역 혐오로 규정하고 있다”고 비판했다. 보수단체는 배재고 징계 결정을 내린 대한야구소프트볼협회를 고발했다.
박상웅 국민의힘 의원은 3일 원내대책회의에서 “배재고 야구부 전체의 전국대회 6개월 출전 정지 중징계는 학생 선수들의 야구 인생에 내린 사실상의 사형선고와 다름이 없다”고 했다.
박 의원은 해당 구호가 분명 부적절했다면서 “잘못을 가르치는 것과 선수 생명을 끊는 것은 전혀 다른 문제다. 직접 구호에 참여하지 않은 선수들까지 처벌하는 것은 교육이 아니라 집단적 연좌제에 가깝다”고 지적했다.
박 의원은 배재고 학생들을 상대로 반성하게 하고 상처받은 이들에게 사과하는 식의 재발 방지 교육을 해야 한다고 했다. 그는 “어른들의 스타벅스 광고 문제는 사과와 재발방지 대책으로 끝냈고 학생들에게는 야구 인생을 끊는 결정을 내리는 이런 비상식적인 교육적 결정을 어떻게 이해해야 하나”고 했다.
그러면서 배재고 사태 문제 해결을 위해 민주당과 이재명 정부가 나서야 한다고 했다. 박 의원은 “민주당과 이재명 정부는 이 문제에 있어서 합당한 대안을 다시 제시하기를 바란다”며 “대한야구소프트볼협회는 근거와 형평성을 잃은 전국대회 6개월 출전 정지 처분을 즉각 철회하라”고 요구했다.
김민전 의원도 “배재고 학생들의 철없는 응원을 너무 쉽게 지역 혐오로 규정하고 있는 것은 부적절하다”며 “역사와 인권 교육의 강화를 처방으로 내놓는 것이 아니라 선수로서의 자격 미달이라며 선수 생명을 끊어야 한다는 우리 사회 일각의 집단 패악과 장단을 맞추는 것도 교육자로서는 부적절한 것”이라고 지적했다. 이어 “특히 스타벅스 가자라고 하는 말이 언제부터 혐오의 언어였는지 묻지 않을 수 없다”며 “이재명 대통령이 6.3 지방선거를 앞두고 갈라치기 프레임을 걸지 않았다라고 한다면 이런 문제는 발생하지도 않았을 것”이라고 주장했다.
보수단체의 야구협회 고발도 이어지고 있다. 서민민생대책위원회(서민위)는 이날 서울경찰청에 협회 회장과 스포츠공정위원회 관계자 등을 강요 및 업무방해 혐의로 고발했다. 서민위는 “선수들이 미성년자이고 구호에 악의적 의도가 있었다고 단정하기 어렵다”며 “대학 입시를 앞둔 고등학교 3학년 주전 선수들에게까지 징계를 적용해 장래에 지장을 초래한 것은 불합리한 처사”라고 주장했다. 자유대한호국단도 같은 날 서울경찰청에 비슷한 취지의 고발장을 접수할 예정이다.
전날 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원실이 서울시교육청으로부터 받은 ‘배재고 야구부 방문 점검 결과 보고’ 자료에 따르면 배재고는 문제의 구호를 선창한 학생 2명을 생활교육위원회에 회부하기로 결정했다. 학교 측은 구호에 동조한 다른 학생들을 추가로 회부하는 방안 역시 검토하고 있다.
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