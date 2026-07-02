[단독]개표 오류 3곳 추가 확인…경기도·시흥시·김천시

중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거에서 개표 결과를 잘못 입력한 사례를 추가로 3곳 더 파악한 것으로 확인됐다. 경기 시흥시의회와 경북 김천시의회 선거에선 유효표와 무효표가 뒤바뀌어 입력됐고, 경기도의회 비례대표 선거에선 일부 정당의 득표수가 밀려 입력되며 수십 건이 오기입된 것으로 드러났다.
2일 국회 국정조사특별위원회 소속 국민의힘 최보윤 의원이 중앙선관위로부터 제출받은 자료에 따르면 중앙선관위가 지방선거의 개표 시스템 입력 자료를 전수조사한 결과 오기입 사례가 3곳 더 파악됐다.
먼저 시흥시의원 선거와 김천시의원 선거에선 재검표 과정에서 무효표와 유휴표가 뒤바뀌어 입력됐다. 시흥시 다선거구의 경우 신현동 제3투표소에서 국민의힘 안돈의 후보가 92표를 받았으나 91표를 받았던 것으로 기입됐고, 1표는 무효처리 됐다. 연성동 제2투표소에선 더불어민주당 김진영 후보가 529표를 받았으나 528표로 기입됐고, 1표는 무효처리 됐다. 유효표 2개가 무효표로 기입됐던 것.
김천시 가선거구 대곡동투표소에선 무소속 이복상 후보가 812표, 무소속 박건우 후보가 767표를 받았던 것으로 기입됐으나 실제론 이 후보가 811표, 박 후보가 766표였다. 무효표 2개가 유효표로 입력됐던 것이다.
경기도의회 비례대표 선거에선 경기 수원과 안산 단원구 등에서 정당별 득표수를 무더기로 잘못 입력한 것으로 확인됐다. 수원시 팔달구 우만1동 제4투표소에서 12표로 입력된 새미래민주당은 실제 1표였고, 7표로 입력된 자유와혁신은 12표, 2표로 기입된 정의당은 7표가 맞았다. 안산시 단원구 와동 제3투표소에서 3표를 받았다고 입력된 국민연합은 0표였고, 0표로 기입된 기독당은 3표, 11표로 기입된 새미래민주당은 3표가 맞았다. 6표로 입력된 자유와혁신은 11표, 한 표도 받지 못했다고 기입된 정의당은 6표를 받은 것으로 나타났다.
중앙선관위가 경기도의회 비례대표 득표수를 다시 산정한 결과 기본소득당은 1표, 기독당은 3표, 자유와혁신은 8표, 정의당은 13표, 국민당은 1표, 한나라당은 2표가 증가했다. 반면 국민연합은 3표, 대한국민당은 4표, 새미래민주당은 19표, 친미연합은 2표가 감소했다.
중앙선관위는 “정당 입력칸이 많아 일부 정당의 득표수 입력칸을 밀려 쓰는 등 혼동해 오입력했다”며 “해당 선거에 대한 소청이 종료되면 시스템을 수정할 예정”이라고 설명했다.
최보윤 의원은 “유권자의 소중한 한 표를 지켜야 할 선관위의 내부 검증 시스템이 완전히 무너진 만큼, 과거 선거를 포함해 아직 드러나지 않은 입력 오류 사례가 더 존재할 가능성이 농후하다”며 “이번 국정조사와 향후 특검을 통해 총체적 부실의 진상을 명명백백히 밝히고, 선거 결과의 왜곡을 막을 사후 검증 시스템 도입 등 선관위의 근본적인 개혁을 이끌어내겠다”고 강조했다.
중앙선관위는 “깊이 반성하며 이와 같은 잘못이 다시는 발생하지 않도록 보고 관련 교차 확인 검증 등에 철저를 기하도록 하겠다”고 밝혔다.
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