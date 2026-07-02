배우 한지상, 성추행 의혹에…“檢공소장으로 결백 입증”

뮤지컬배우 한지상 측이 2020년부터 불거진 성추행 의혹에 대해 “(관련) 범죄를 저지른 사실이 없다”며 검찰의 공소장을 2일 공개했다.
이날 한지상의 소속사 블루스테이지가 공개한 공소장에 따르면 피고인은 2020년 11월부터 2024년 9월까지 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한지상을 ‘성범죄자’라고 비방하는 내용의 허위 게시글을 반복적으로 올렸다. 또 미국 CNN 등 해외 언론사 제보 이메일 계정으로도 같은 내용을 발송한 혐의를 받는다.
공소장에는 “피해자(한지상)는 성범죄를 저지르거나 성범죄로 처벌받은 사실이 없었다”며 “피고인은 피해자를 비방할 목적으로 정보통신망을 통해 공공연하게 거짓 사실을 드러내 피해자의 명예를 훼손함과 동시에 허위의 사실을 유포해 피해자의 공연 출연 업무 등을 방해했다”고 적혔다.
앞서 한지상은 성추행 의혹으로 2020년 11월 연극 ‘아마데우스’에서 하차했다. 올해 초에는 모교인 성균관대 연기예술학과의 강사로 임용됐으나 학생들이 반발해 취소됐다. 소속사 측은 “이번 사건을 계기로 명예가 회복되고 근거 없는 허위사실 유포와 마녀사냥이 더이상 반복되지 않길 바란다”고 했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지