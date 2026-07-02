창원 원룸서 40대女 흉기 찔려 숨져, 현장엔 40대男이…

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 2일 17시 06분

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경찰. 뉴스1
경찰. 뉴스1
경남 창원에서 40대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다.

2일 경찰 등에 따르면 지난달 30일 오후 6시 28분경 창원시 성산구 중앙동의 한 원룸에서 40대 여성이 숨진 채 발견됐다는 신고가 경찰에 접수됐다. 경찰은 현장에 있던 40대 남성을 용의자로 체포했다.

사망한 여성은 발견 당시 흉기에 찔린 상태였던 것으로 전해졌다.

붙잡힌 남성은 경찰 조사에서 범행을 부인한 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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