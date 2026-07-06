코르티스, 데뷔 11개월 만에 스포티파이 9억 회 돌파

빅히트뮤직의 남자 아이돌 그룹 코르티스가 데뷔 1년도 채 되지 않아 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 9억 회를 넘어섰다.
소속사 빅히트뮤직은 코르티스가 지난해 8월 데뷔한 이후 발표한 13곡으로 이달 4일 기준 스포티파이 누적 스트리밍 9억139만 회를 기록했다고 6일 밝혔다.
이번 집계에는 코르티스의 첫 번째와 두 번째 미니앨범 수록곡을 비롯해 애니메이션 ‘고트(GOAT)’ 삽입곡 ‘멘션 미(Mention Me)’의 재생 수가 포함됐다. 비교적 적은 13곡만으로 9억 회를 달성했다는 점에서 코르티스의 빠른 글로벌 성장세를 보여준다는 평가가 나온다.
지난 4월 발표한 신곡 ‘레드레드(REDRED)’도 국내 음원 시장에서 장기 흥행을 이어가고 있다. 이 곡은 한국 스포티파이 ‘위클리 톱 송’ 차트에서 10주 동안 1위를 차지했다. 한국 ‘데일리 톱 송’에서도 총 62차례 정상에 올랐다.
앞서 코르티스는 지난달 파리발 인천행 항공편을 지연시켰다는 논란에 휩싸였다. 온라인에서는 멤버들의 늦은 탑승으로 출발이 약 38분 지연됐다는 주장이 제기됐고, 소속사 빅히트뮤직은 교통사고로 인한 도로 정체로 탑승이 늦어졌다며 승객들에게 사과했다. 이후 과거 탑승교에서 승객 동선을 막았다는 의혹과 상습 지각 주장도 나왔다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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