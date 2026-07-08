할리우드 반발 부른 AI 배우, 영화 주연 꿰찼다

인공지능(AI) 배우를 주인공으로 한 장편 영화가 제작된다. 6일(현지 시간) 미국 연예 전문매체 버라이어티 등에 따르면 AI 배우 틸리 노우드(사진)를 탄생시킨 AI 전문 스튜디오 파티클6는 노우드를 주연으로 한 코미디 영화 ‘미스얼라인드(Misaligned·어긋남)’를 개발 중이라고 밝혔다. 영화는 육체도, 어린 시절도 없이 타인의 데이터에만 접근할 수 있는 AI인 노우드에게 다크웹에서 온 불량 봇이 ‘인간처럼 변하라’고 유혹하며 겪는 혼란을 그린다.
노우드는 영국식 억양을 쓰는 여성 배우로 지난해 10월 스위스 취리히 영화제 부대행사에서 처음 소개됐다. 할리우드 배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA)은 “노우드는 배우가 아니며 배우들의 연기를 훔쳐 일자리를 뺏고 공연자의 생계를 위협하며 인간의 예술성을 훼손할 것”이라고 비판했다.
‘미스얼라인드’는 초기 개발 단계에 있으며 감독, 작가, 편집자 등 기존의 영화 전문가들이 AI 전문가와 협업하는 방식으로 제작될 예정이다. 파티클6 창립자인 엘리너 판 데르 펠던은 “AI가 영화 제작을 지원할 수 있지만 여기에는 인간의 정신과 기술, 판단력이 뒷받침돼야 한다”며 “영화인의 직관을 새로운 도구에 접목해서 장편 영화를 제작하는 첫 무대가 될 것”이라고 밝혔다.
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