진주서 오토바이탄 60대, 화물차 충돌 뒤 SUV에 치여 숨져

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 6일 08시 33분

글자크기 설정

119구급대 출동 삽화. (사진=뉴시스 DB).
119구급대 출동 삽화. (사진=뉴시스 DB).
경남 진주에서 자동차 전용도로를 달리던 오토바이 운전자가 사고로 숨지는 사고가 발생했다.

6일 경찰 등에 따르면 전날 오후 6시 45분경 경남 진주시 가좌동 옥산교차로 램프구간에서 자동차 전용도로를 달리던 오토바이가 마주 오던 1.5톤 화물차 운전석 측면을 들이받았다.

사고 충격으로 오토바이 운전자(60대)가 튕겨나가면서, 정상적인 방향으로 운행하던 스포츠유틸리티 차(SUV)에 또 다시 치였다.

결국 이 남성은 심정지 상태에서 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

경찰은 빗길에 미끄러지면서 교통사고가 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

#경남 진주#오토바이 사고#자동차 전용도로#1.5톤 화물차#교통사고#스포츠유틸리티차#사망
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스