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사회
상주 당진영덕고속도로서 추돌사고…1명 사망·1명 중상
동아일보
업데이트
2026-07-08 09:30
2026년 7월 8일 09시 30분
입력
2026-07-08 07:02
2026년 7월 8일 07시 02분
박성진 기자
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119구급대 출동 삽화. [상주=뉴시스]
8일 경북 상주시 내서면 당진영덕고속도로(영덕 방향)를 달리던 트럭이 앞서가던 트럭을 들이받아 한 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.
경찰 등에 따르면 이날 0시 36분경 발생한 사고로 한 트럭 운전자 숨졌다. 또 다른 트럭 운전자는 중상을 입고 병원으로 이송됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
#경북 상주시
#당진영덕고속도로
#트럭 사고
#사고 조사
#운전자 사망
#중상
박성진 기자 psjin@donga.com
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