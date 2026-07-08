상주 당진영덕고속도로서 추돌사고…1명 사망·1명 중상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 8일 07시 02분

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119구급대 출동 삽화. [상주=뉴시스]
119구급대 출동 삽화. [상주=뉴시스]
8일 경북 상주시 내서면 당진영덕고속도로(영덕 방향)를 달리던 트럭이 앞서가던 트럭을 들이받아 한 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.

경찰 등에 따르면 이날 0시 36분경 발생한 사고로 한 트럭 운전자 숨졌다. 또 다른 트럭 운전자는 중상을 입고 병원으로 이송됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

#경북 상주시#당진영덕고속도로#트럭 사고#사고 조사#운전자 사망#중상
박성진 기자 psjin@donga.com
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