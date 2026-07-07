중국보다 미국서 더 팔렸다…K뷰티, 상반기 수출 ‘역대 최대’

우리나라 화장품이 세계 시장에서 빠르게 영향력을 넓히고 있다. 올해 상반기 화장품 수출액이 역대 상반기 기준 최대 실적을 기록한 가운데, 미국은 지난해에 이어 최대 수출국 자리를 지켰다.
식품의약품안전처는 지난 2일 우리나라 화장품의 2026년 상반기 수출액이 전년 동기 대비 27.3% 증가한 70억 달러(약 9조6000억 원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 역대 상반기 실적 중 가장 높은 수치다.
화장품 연간 수출액도 꾸준히 증가하고 있다. 2022년 80억 달러였던 수출액은 2023년 85억 달러, 2024년 102억 달러, 2025년 114억 달러로 늘었다.
분기별로도 성장세가 이어졌다. 올해 2분기 수출액은 39억 달러로, 1분기 31억 달러보다 25.8% 증가했다.
● 미국, K뷰티 최대 시장으로 부상
국가별로는 미국 수출액이 14억5000만 달러로 가장 많았다. 전체 수출액의 20.7%를 차지했다. 이어 중국 10억1000만 달러(14.4%), 일본 5억8000만 달러(8.3%) 순이었다.
미국은 지난해 처음으로 우리나라 화장품 수출국 1위에 오른 뒤 올해 1분기에 이어 상반기에도 1위 자리를 유지했다. K뷰티가 중국 중심 시장에서 벗어나 미국 시장에서도 안정적으로 자리 잡고 있음을 보여주는 대목이다.
일본 시장도 꾸준한 성장세를 보였다. 올해 상반기 일본 수출액은 전년 동기보다 3000만 달러 증가해 전체 수출액의 8.3%를 차지했다.
● 잘 팔린 건 역시 ‘기초화장품’
품목별로는 기초화장품 수출이 압도적으로 많았다. 올해 상반기 기초화장품 수출액은 54억8000만 달러로 전년 동기보다 25.0% 증가했다. 이어 색조화장품 7억2000만 달러, 인체세정용 제품 3억4000만 달러 순이었다.
미국에서는 기초화장품 수출이 크게 늘었다. 미국 대상 기초화장품 수출액은 7억4000만 달러에서 11억 달러로 48.6% 증가했다. 인체세정용 제품도 5500만 달러에서 7500만 달러로 36.4% 늘었다. 반면 색조화장품은 1억3900만 달러에서 1억3800만 달러로 소폭 감소했다.
일본에서는 기초화장품 수출이 3억1000만 달러에서 3억5000만 달러로 12.9% 증가했고, 인체세정용 제품도 1100만 달러에서 1700만 달러로 54.5% 늘었다. 다만 색조화장품은 1억9000만 달러에서 1억7000만 달러로 10.5% 감소했다.
반면 중국의 경우 기초화장품, 색조화장품, 인체세정용 제품 모두 감소세를 보였다.
식약처는 “앞으로도 세계 시장에서 K뷰티의 위상이 더욱 높아질 수 있도록 세계 최초 화장품 글로벌 규제기관장 협의체 발족, 규제기관 간 양자·다자 협력 강화에 나서겠다”고 밝혔다.
이어 “화장품안전성평가지원 누리집 개설 등 국가별 규제정보 제공, 할랄 인증 컨설팅 지원 등 수출업계 지원에도 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
● 美 오프라인·온라인서 존재감 키우는 K뷰티
한편 K뷰티 기업들의 미국 현지 시장 공략도 속도를 내고 있다. CJ올리브영은 미국 캘리포니아주 패서디나에 1호점을 연 데 이어 로스앤젤레스(LA) 센추리시티에 2호점을 오픈하며 현지 접점을 넓히고 있다. 오는 8월에는 LA 컨벤션센터에서 ‘올리브영 페스타 LA 2026’을 열고 현지 소비자를 대상으로 K뷰티 브랜드와 제품 체험 기회를 제공할 예정이다.
국내 화장품 기업들은 미국 온라인 시장에서도 성과를 내고 있다. 아모레퍼시픽그룹은 전자상거래 업체 아마존의 대표 쇼핑 행사인 ‘아마존 프라임데이 2026’ 기간 미국 시장 매출이 전년 대비 20% 증가하며 역대 행사 최대 매출을 기록했다. 라네즈·코스알엑스·일리윤·에스트라 등 주요 브랜드가 립밤, 스킨케어, 보습 제품 카테고리에서 상위권에 올랐고, 유럽 시장 매출도 전년 대비 22% 늘었다.
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