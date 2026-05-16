“삼성전자, ‘연봉의 607%’ 메모리 성과급 제안했었다”

노사 임금 협상 녹취록 입수해 보도
“비메모리는 50~100% 성과급 제안,
‘계속 일 할 동기 있겠냐’ 노조가 거부”
삼성전자가 디바이스 솔루션(DS) 부문 메모리반도체 사업부에 연봉의 607% 성과급을, 비메모리 반도체 부문에는 최대 100% 수준의 성과급을 제시했다는 외신 보도가 나왔다.
로이터 통신은 16일 임금 협상 녹취록을 인용해 삼성전자는 올해 3월 메모리 사업부 직원들에게 연봉의 607% 수준의 성과급을 제시했다고 보도했다. 반면 적자 사업부인 파운드리와 시스템LSI에는 50~100% 성과급을 책정한 것으로 전해졌다.
반도체 사업을 담당하고 있는 DS부문은 데이터 저장장치를 주력으로 삼고 있는 ‘메모리’, 설계·위탁생산 등 시스템 반도체를 맡고 있는 ‘시스템LSI’와 ‘파운드리’ 등 3개 사업부로 구성돼 있다.
메모리 사업부는 최근 인공지능(AI) 수요 증대로 막대한 이익을 내고 있다. 하지만 시스템 반도체 부문은 대규모 적자를 기록했다.
노조는 이같은 성과급 제시안에 대해 ‘2030 시스템 반도체 1위’라는 회사 비전을 흔들고, 메모리 부분이나 타사로의 직원 이탈을 부추길 것이라고 반발한 것으로 알려졌다. 로이터에 따르면 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 노조위원장은 “메모리 사업부는 성과급 5억 원을 받는데 파운드리 사업부는 8000만 원을 받는다면 그 직원들이 계속 일할 동기가 있겠느냐”고 발언한 것으로 전해졌다.
로이터는 사측 전 대표교섭위원이었던 김형로 부사장이 “시스템 반도체 사업부는 수조 원의 손실을 기록했고, 솔직히 우리 회사가 아니었다면 그들은 아마도 파산했거나 문을 닫았을 것”이라며 “성과급 지급을 어떻게 정당화할 수 있겠느냐”고 발언했다고 전했다.
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