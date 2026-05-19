빅뱅 20주년 맞은 태양, 다시 초심으로…“나답고 새롭게”

그룹 빅뱅 멤버이자 솔로 가수 태양이 데뷔 20주년을 맞아 새 정규로 돌아온 가운데, 현재의 자신에 대해 고민한 음악을 선보이게 됐다.
18일 오후 서울 마포구 상암동 큐브컨벤션센터에서는 태양의 정규 4집 ‘퀸테센스’(QUINTESSENCE) 발매 기념 음감회가 열렸다. 이 자리에서 태양은 새 솔로 앨범의 수록곡들을 공개하고 취재진과 이야기를 나누는 시간을 가졌다.
‘퀸테센스’는 태양이 3년 만에 발표하는 신보이자, 9년 만에 선보이는 솔로 정규 앨범이다. 올해가 빅뱅 데뷔 20주년을 맞는 해라는 점에서 의미가 크다.
‘퀸테센스’는 ‘본질’ 혹은 ‘정수’라는 뜻으로 태양은 이번 앨범을 통해 자신만의 확고한 음악적 색채를 공고히 하면서 더 깊고 넓은 세계로 확장을 꾀한다. 타이틀곡 ‘라이브 패스트 다이 슬로우’(LIVE FAST DIE SLOW)를 비롯해 태양의 음악적 스펙트럼을 증명하는 다채로운 장르의 10곡이 담겼다.
태양은 9년 만에 정규를 내놓게 된 것에 대해 “그 어느 때보다 즐거운 마음이다”라며 “오늘 생일을 맞이해서 팬분들에게 좋은 선물을 드릴 수 있어 기쁘고, 1년을 준비한 앨범이 세상에 나오니 홀가분한 마음이다”라고 소감을 전했다.
태양은 이번 앨범을 준비하면서 중점을 둔 부분에 대해 “아무래도 올해가 (데뷔) 20주년이라는 중요한 해다”라며 “제가 새로운 앨범을 만들기 시작했을 때 가장 중요하게 생각했던 것이 가장 나다우면서 새로운 게 무엇인가였다”라고 얘기했다.
이어 “많은 음악과 활동을 했기에 새로움에 도전하는 것 자체가 어려운 부분들이 있었다”라며 “그럼에도 지금쯤 제가 무언가 새로운 걸 할 수 있다면 무엇이 있을까를 고민했고, 그런 많은 고민들이 이번 앨범에 담겼다”라고 말해 기대를 높였다.
태양은 타이틀곡을 ‘라이브 패스트 다이 슬로우’로 정하게 된 이유에 대해 “모든 곡들을 타이틀곡이라고 생각하면서 만들었기에 마지막까지도 선택하는 데에 고민이 많았다”라며 “하지만 이 곡의 가사를 쓰기 시작하면서 ‘퀸테센스’에 가장 어울리고, 지금의 태양을 가장 잘 설명할 수 있는 곡이라고 생각했다”라고 말했다.
태양은 앨범의 전체 리스닝 포인트에 대해 “저는 이 앨범을 만들 때 제목이 ‘퀸테센스’인 것처럼 스스로를 돌아보기도 하면서 일련의 과정 동안 스스로를 찾아가고 질문을 많이 던졌다”라며 “이제 이 음악은 제 손을 떠나서 대중분들, 팬분들의 손에 쥐어지겠지만 즐겁게 즐겨주셨으면 한다, 또 제가 했던 고민을 통해 깨닫게 된 부분을 팬분들도 함께 나눠주셨으면 좋겠다”라고 얘기했다.
태양은 솔로 앨범 발매 후 활동 계획에 대해 “올해는 다양한 모습들로 찾아뵐 거다”라며 “20주년이라는 해를 맞이하기도 했고 20주년이라는 프로젝트를 제 솔로 앨범으로 시작하게 됐다. 앞으로 빅뱅 멤버들과 다양한 모습으로 찾아뵐 예정이다”라고 얘기해 기대를 높였다.
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