“내가 알던 애들이 아냐” 송일국, 삼둥이 중2 폭풍 성장 근황

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  • 입력 2026년 5월 19일 13시 00분

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배우 송일국이 중학교 2학년이 된 삼둥이의 키가 모두 180cm를 넘겼다고 밝히며 폭풍 성장한 근황을 공개했다. ⓒ뉴시스
배우 송일국이 중학교 2학년이 된 삼둥이의 키가 모두 180cm를 넘겼다고 밝히며 폭풍 성장한 근황을 공개했다. ⓒ뉴시스
배우 송일국이 사춘기에 접어든 세쌍둥이 아들 대한, 민국, 만세의 성장 근황과 현실적인 육아 일화를 털어놓았다.

송일국은 19일 방송된 KBS 1TV 교양 프로그램 ‘아침마당’에 출연해 중학교 2학년이 된 삼둥이의 근황을 전했다.

현재 삼둥이의 키는 첫째 대한이 186cm, 둘째 민국이 183cm, 셋째 만세가 180cm에 달한다. 함께 출연한 동료 배우 오만석은 삼둥이가 공연장을 찾았을 때 마치 농구단이 온 줄 알았다며 놀라움을 표했다.

이날 송일국은 전날 대본을 보던 중 한 아이가 찾아와 “아버지 뭐 하세요? 제 얘기 하지 마세요”라며 당부했다고 밝혔다. 주인공을 묻는 질문에 그는 “말하면 방송 나가서 난리 난다”고 주저하면서도 “학교에 갔으니 방송을 못 보지 않겠느냐. 민국이다”라고 실토해 웃음을 자아냈다.

이어 그는 사진을 올릴 때도 반드시 허락을 받고 올려야 한다며 “내가 알던 아이들이 사라지고 모르는 아이가 온 것 같다”라고 씁쓸한 심정을 전했다. 그러면서 아이들의 사춘기 모습을 보며 과거 자신의 행동을 반성하게 됐다며 어머니에게 더 자주 연락을 드린다고 덧붙였다.

#송일국#삼둥이#대한민국만세#송일국아들#중2병#사춘기#슈퍼맨이돌아왔다#아침마당
최강주 기자 gamja822@donga.com
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