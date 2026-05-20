KIA, LG 상대 역대 최다 점수차 ‘14-0’ 완승…롯데, ‘화요일 징크스’ 탈출 [어제의 프로야구]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 20일 07시 00분

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생성형 인공지능(AI) GEMINI가 그린 ‘희비가 엇갈린 두 팀 마스코트’