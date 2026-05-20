정청래 “후보자들 스벅 출입 자제를…5·18 조롱 처벌법 추진할 것”

더불어민주당 정청래 대표가 20일 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크 데이’ 마케팅 논란과 관련해 “천인공노할 일이 벌어졌다”며 “독일처럼 5·18 등 민주화운동에 대해 조롱하거나 폄훼하면 더 강력하게 처벌할 수 있는 법을 추진할 것”이라고 밝혔다.
정 대표는 이날 경기 여주에서 현장 선거대책위원회의를 열고 “5·18 때만 되면 우리 국민들이 정신적 스트레스와 트라우마를 갖고 있지 않나. 탱크로 시민들 무자비하게 학살 진압하던 그 장면들을 어떻게 마케팅용으로 사용할 수 있을까”라고 강조했다.
그는 “‘탁 치니 억 하고 죽었다’는 말도 되지 않는 박종철 사건 은폐에 사용했던 말을 어떻게 마케팅으로 사용할 수 있나”라며 “독일 같은 경우는 실제로 홀로코스트를 미화 옹호하거나 하면 엄중한 처벌 받는다”고 지적했다.
국민의힘 충북도당이 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 이벤트에 동조하는 듯한 글을 올렸다가 논란이 확산된 것 관련해서는 “정말 대책 없는 정당이다. 그러니까 윤어게인 공천을 하는 것”이라고 비판했다.
그러면서 6·3지방선거에 출마한 민주당 후보 등을 향해 “민주당 선거운동하시는 분들이나 후보자분들은 스타벅스 출입하는 것 자체가 국민들에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다”며 “스타벅스 출입은 자제해주시는 것이 국민정서에 맞지 않을까라고 생각한다”고 강조했다.
한편 정 대표는 국민의힘 송언석 원내대표의 18일 광주 방문 관련 언급에 대한 논란도 비판했다. 앞서 일부 언론은 18일 송 원내대표가 장동혁 대표의 광주 방문 관련 질문에 대해 “오늘 (기념식 현장에서) 어떤 상황이 생길지 모르겠다”고 답하는 과정에서 “나는 더러워서 안 간다”는 발언을 했다고 보도했다.
이후 송 원내대표 측은 해당 표현을 사용하지 않았다고 강하게 반박하면서 법적 대응을 예고한 상황이다. 송 원내대표도 ‘더러워서’가 아니라 ‘서러워서’라고 발언했다는 입장인 것으로 알려졌다.
정 대표는 송 원내대표의 강한 반발에도 관련 논란을 다시 수면 위로 끌어올렸다. 그는 이날 “광주 뿐만 아니라 전국민의 분노가 들끓고 있다”며 “그의 ‘서러워서라고 했다’는 해명이 사람들 분노를 더 들끓게 한 거 같다”고 했다.
이어 송 원내대표가 “명백히 사실이 아닌 허위 보도를 근거로 SNS에 선동글을 올린 정 대표를 상대로도 법적 조치를 취하겠다”고 밝힌 것에 대해 “법적 조치 운운하던데 실제로 법적조치를 하던가 아니면 사과를 하던가 둘 중 하나는 해야지 않겠나. 답변을 기다린다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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