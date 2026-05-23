평택을 단일화, 김용남-조국 의견 갈려… 보수 유의동-황교안은 가능성 내비쳐

[지방선거 D－11] 재보선 후보 5명 첫 토론회
유의동 “비서관에 발길질 했나”
김용남 “미숙한 상태 잘못 반성”
6·3 국회의원 재보궐선거의 대표 격전지로 꼽히는 경기 평택을에서 경쟁하는 5명의 후보가 22일 ‘후보 단일화’ 여부를 두고 온도 차를 드러냈다.
이날 경기 평택시 팽성국제교류센터에서 평택지역신문협의회·평택시기자단 주최로 열린 토론회에선 ‘진보 또는 보수 진영의 승리가 어려울 경우 후보 단일화를 하겠느냐’는 공통 OX 질문에 조국혁신당 조국 후보는 ‘O’, 더불어민주당 김용남 후보와 진보당 김재연 후보는 ‘X’를 택했다. 조 후보는 “내란 세력 정당이 다시 국회로 돌아오는 상황이 발생할 그런 위험이 있으면 국민이 단일화를 명령할 것이라고 보고, 저는 그 명령에 따를 것”이라며 단일화 여지를 내비쳤다. 반면 김용남 후보는 “각 정당의 후보들이 끝까지 완주를 해서 유권자들의 판단을 받아 보는 것이 원칙이고 저도 그렇게 할 생각”이라고 선을 그었다. 김재연 후보 역시 “진보당의 명예와 명운을 걸고 끝까지 완주하고 싶다”고 했다.
반면 국민의힘 유의동 후보와 자유와혁신 황교안 후보는 모두 ‘O’ 의견을 내며 단일화 여지를 남겼다. 유 후보는 “당에서 요구를 한다면 거절하기가 어렵다고 본다”고 했고, 황 후보는 “승리를 위해서 모든 것을 다 하겠다. 보수는 함께 뭉쳐야 된다”고 화답했다.
이어진 후보자 주도권 토론에서는 경쟁 후보를 향한 신경전이 이어졌다. 황 후보는 조 후보가 자녀 입시 비리로 유죄 판결을 받은 점을 거론하며 “정말 염치가 없지 않느냐”고 비판했다. 이에 조 후보는 “대법원 판결에 대해서 법률가로서 사실관계나 법리 파악에 대해서 동의하지 못한 점이 있다”면서도 “국법을 준수한 사람으로 그 판결을 존중하고 감수했고 그 대가를 치렀다”고 맞받았다.
유 후보는 김용남 후보에게 수차례 “비서관을 향해 발길질을 하신 적이 있느냐”고 물었고 김 후보는 “제가 11년 전에 나이도 젊고 또 미숙한 상태였다. 잘못했다고 사과를 드렸고 반성하고 있다는 말씀을 거듭 드린다”고 했다.
평택 공약을 두고는 조 후보가 “평택지원특별법을 상시법으로 만들어 KTX고속철도 등 교통 관련 지원 조항을 넣는 법안에 동의하냐”고 묻자, 김용남 후보는 “법안을 통과시키기엔 과반이 넘는 의석이 필요한데, 조국혁신당으로는 어렵다. 민주당이 주도해 통과시키겠다”고 날을 세웠다.
‘당선되면 매일 평택에서 (국회가 있는 서울까지) 출근하겠나’라는 질문엔 조 후보만 ‘X’, 나머지 후보들은 ‘O’를 택했다. 조 후보는 “본회의와 상임위가 열릴 때는 서울에 있어야 하고, 그렇지 않을 경우에는 평택에 있어야 된다”고 설명했다.
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