박민식 “한동훈은 보수 배신자” 韓 “朴, 하정우와 단일화한 셈”

부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 보수 진영 내 단일화를 둘러싼 신경전이 격화되고 있다. 국민의힘 장동혁 대표와 부산 북갑에 출마한 박민식 후보가 22일 무소속 한동훈 후보를 겨냥해 “보수를 망가뜨린 사람”이라고 비판하자 한 후보는 “장동혁 당권파와 박 후보는 더불어민주당 하정우 후보 선거운동을 하고 있다”고 맞받았다. 일각에선 보수 단일화의 가능성이 낮아지고 있다는 관측이 나온다.
박 후보는 22일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “한 후보는 제가 생각하는 보수의 길이 아니다”며 “보수 진영에 어마무시한 상처를 남긴 사람이고 보수의 배신자다”라고 주장했다. 그러면서 “한 후보와는 단일화가 안 된다”고 강조했다. 박 후보는 전날 출정식에서 “단일화는 없다”며 삭발을 감행했다. 장 대표도 22일 “한 후보가 나와서 보수를 재건하겠다고 그러는데 지금 보수 재건 상황으로 오게 만든 사람이 누구냐”며 “그런 사람이 보수를 재건하겠다는 게 말이 되겠느냐”고 했다.
한 후보는 장 대표와 박 후보의 공세에 정면으로 반박했다. 한 후보는 페이스북에 “장동혁 당권파와 박 후보는 오로지 한동훈 당선을 막기 위해, 민주당 하정우 후보는 안 건드리고 한동훈만 공격하고 있다”며 “박 후보가 당선될 가능성은 없으니, 박 후보는 한동훈이 아니라 하 후보와 단일화한 셈”이라고 비꼬았다.
부산 북구의 한 식당에서 박 후보와 하 후보가 만나 인사하는 도중 박 후보를 지원하던 신동욱 최고위원이 ‘하정우 파이팅’을 외친 것을 두고도 논란이 이어졌다. 신 최고위원은 페이스북에 “유세 도중 점심식사를 위해 들른 식당에서는 하 후보 일행과 마주쳐 서로 덕담도 주고받았다”며 “식당 사장님과 함께 기념사진을 찍으며 다 같이 ‘우정식당 파이팅’을 외쳤다”고 했다. 그러자 한 후보는 “신 최고위원이 ‘하정우 파이팅’을 ‘우정식당 파이팅’이었다고 물타기까지 한다”라고 비판했다. 배현진 의원도 이날 페이스북에 “장동혁 지도부가 하정우-박민식 단일화하러 간 줄 오해하겠다”며 “서울로 돌아오시길 바란다”고 했다.
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