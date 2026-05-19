“삼성전자 없애버리는게 맞다”는 노조 부위원장

18일 반도체 업계에 따르면 이송이 삼성 초기업노조 삼성전자 지부(초기업노조) 부위원장은 전날 노조 조합원이 모인 텔레그램 소통방에서 “삼성전자는 우리가 그냥 없애버리는 게 맞다”고 발언했다. 노조원들의 파업 동참을 촉구하며 “여기까지 끌고 온 우리(노조 지휘부)가 책임진다”며 “이번에 꺾이면 다시는 삼성전자는 없다”고 밝혔다.
이 부위원장은 또 “저는 돈 보고 이거(노조 활동) 하는 거 아니다. 분사 각오로 전달한다”고 덧붙이기도 했다.
이 같은 발언은 정부와 사 측이 ‘긴급조정’을 거론한 가운데 나왔다. 17일 김민석 국무총리는 대국민 담화를 통해 삼성전자 노사의 대화를 통한 타협을 촉구하면서, 사태가 심화될 경우 정부가 긴급조정권을 발동할 수 있다는 점을 덧붙였다. 같은 날 사 측 또한 노조와의 비공식 대화를 통해 “긴급조정, 중재로 이어질 경우 노조가 힘들 것”이라고 언급했다는 게 노조 측 주장이다.
정부가 긴급조정 카드를 만지작거리고 사 측이 타협안 수용을 압박하는 과정에서 노조 지휘부가 발언 수위를 높인 것을 두고 ‘내부 결속력 다지기’의 일환이라는 분석이 나온다. 실제로 이 부위원장의 발언이 나온 이후 노조 커뮤니티에서는 “이재명 대통령의 목표인 코스피 5,000 달성하게 해드리겠다” “코스피 시원하게 빼봅시다” 등 노조원들의 발언이 이어진 것으로 전해졌다.
댓글 0