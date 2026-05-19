李대통령, 다카이치 총리에게 무슨 선물 준비했나보니[청계천 옆 사진관]

다카이치 일본 총리가 한일 정상회담을 위해 19일 경북 안동을 방문한다. 이재명 대통령은 안동의 특색을 살리고 한일 관계의 의미를 담은 ▴안동 하회탈 목조각 액자, ▴조선통신사 세트(홍삼 및 한지 가죽 가방·선물 포장시 숙종 37년 조선통신사 행렬도 활용), ▴백자 액자를 준비했다.
하회탈 9종으로 구성된 ‘안동 하회탈 목조각’에는 화합을 상징하며 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다. 또한 조선통신사 당시 양국 간의 상징적인 교류 품목 중의 하나였던 한지로 만든 가죽 가방과 홍삼을 준비해 오랜 시간 이어져 온 양국의 견고한 유대와 앞으로도 지속될 교류와 협력에 대한 기대를 담았다고 청와대는 설명했다.
달항아리를 담은 액자 역시 한·일 양국의 우호적 관계를 기원하는 마음을 표현했다.
그리고, 총리 배우자에게는 조선통신사 세트와 함께 눈꽃 기명(器皿, 그릇) 세트를 전달할 예정이다. 눈꽃 기명 세트는 아연유약과 은을 활용해 눈꽃 결정이 피어난 듯한 아름다움을 표현한 작품으로 야마모토 총리 배우자의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아냈다고 청와대는 덧붙였다.
이날 1박 2일 일정으로 방한하는 다카이치 총리를 위한 만찬에는 안동지역 종가의 고조리서이자 보물인 ‘수운잡방’에 나오는 안동 찜닭 등으로 구성된 퓨전 한식이 제공된다. 양국 정상은 하회마을 나루터로 이동해 전통문화 ‘선유줄불놀이’와 창작 판소리 곡 ‘흩어지는 불꽃처럼’ 공연을 관람할 예정이다.
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0