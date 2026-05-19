李대통령, 다카이치 총리에게 무슨 선물 준비했나보니[청계천 옆 사진관]

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안동 하회탈 목조각 액자. 안동의 지역적 특색을 반영한, 화합을 상징하는 하회탈 9종을 통해 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 의미가 담겨있다. 청와대 제공
안동 하회탈 목조각 액자. 안동의 지역적 특색을 반영한, 화합을 상징하는 하회탈 9종을 통해 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 의미가 담겨있다. 청와대 제공

다카이치 일본 총리가 한일 정상회담을 위해 19일 경북 안동을 방문한다. 이재명 대통령은 안동의 특색을 살리고 한일 관계의 의미를 담은 ▴안동 하회탈 목조각 액자, ▴조선통신사 세트(홍삼 및 한지 가죽 가방·선물 포장시 숙종 37년 조선통신사 행렬도 활용), ▴백자 액자를 준비했다.

조선통신사 세트 (홍삼과 한지 가죽 가방). 조선통신사 당시 상징적 교류 품목이었던 인삼과 한지에 착안하여 준비한 뿌리삼 지삼과 한지 가죽* 가방으로, 예부터 이어져 온 양국 간 견고한 유대관계를 재확인하고 향후 지속되기를 염원하는 의미가 담겼다. * 닥나무 껍질과 면을 붙여만든 식물성 가죽. 청와대 제공
조선통신사 세트 (홍삼과 한지 가죽 가방). 조선통신사 당시 상징적 교류 품목이었던 인삼과 한지에 착안하여 준비한 뿌리삼 지삼과 한지 가죽* 가방으로, 예부터 이어져 온 양국 간 견고한 유대관계를 재확인하고 향후 지속되기를 염원하는 의미가 담겼다. * 닥나무 껍질과 면을 붙여만든 식물성 가죽. 청와대 제공
조선통신사 세트 (홍삼과 한지 가죽 가방). 조선통신사 당시 상징적 교류 품목이었던 인삼과 한지에 착안하여 준비한 뿌리삼 지삼과 한지 가죽* 가방으로, 예부터 이어져 온 양국 간 견고한 유대관계를 재확인하고 향후 지속되기를 염원하는 의미가 담겼다. * 닥나무 껍질과 면을 붙여만든 식물성 가죽. 청와대 제공.
조선통신사 세트 (홍삼과 한지 가죽 가방). 조선통신사 당시 상징적 교류 품목이었던 인삼과 한지에 착안하여 준비한 뿌리삼 지삼과 한지 가죽* 가방으로, 예부터 이어져 온 양국 간 견고한 유대관계를 재확인하고 향후 지속되기를 염원하는 의미가 담겼다. * 닥나무 껍질과 면을 붙여만든 식물성 가죽. 청와대 제공.

하회탈 9종으로 구성된 ‘안동 하회탈 목조각’에는 화합을 상징하며 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다. 또한 조선통신사 당시 양국 간의 상징적인 교류 품목 중의 하나였던 한지로 만든 가죽 가방과 홍삼을 준비해 오랜 시간 이어져 온 양국의 견고한 유대와 앞으로도 지속될 교류와 협력에 대한 기대를 담았다고 청와대는 설명했다.

백자 액자. 한일 양국에서 소망의 대상으로 여겨지는 달을 형상화한 달항아리 액자를 통해, 양국의 우호적인 관계를 기원하는 의미가 담겨 있다. 청와대 제공
백자 액자. 한일 양국에서 소망의 대상으로 여겨지는 달을 형상화한 달항아리 액자를 통해, 양국의 우호적인 관계를 기원하는 의미가 담겨 있다. 청와대 제공

달항아리를 담은 액자 역시 한·일 양국의 우호적 관계를 기원하는 마음을 표현했다.

눈꽃 기명(器皿) 세트. 아연유약과 은을 활용해 눈꽃(설화) 결정을 피워낸 기명 세트로, 야마모토 총리 부군의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아낸 선물이다. 청와대 제공
눈꽃 기명(器皿) 세트. 아연유약과 은을 활용해 눈꽃(설화) 결정을 피워낸 기명 세트로, 야마모토 총리 부군의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아낸 선물이다. 청와대 제공

그리고, 총리 배우자에게는 조선통신사 세트와 함께 눈꽃 기명(器皿, 그릇) 세트를 전달할 예정이다. 눈꽃 기명 세트는 아연유약과 은을 활용해 눈꽃 결정이 피어난 듯한 아름다움을 표현한 작품으로 야마모토 총리 배우자의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아냈다고 청와대는 덧붙였다.

눈꽃 기명(器皿) 세트. 아연유약과 은을 활용해 눈꽃(설화) 결정을 피워낸 기명 세트로, 야마모토 총리 부군의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아낸 선물이다. 청와대 제공
눈꽃 기명(器皿) 세트. 아연유약과 은을 활용해 눈꽃(설화) 결정을 피워낸 기명 세트로, 야마모토 총리 부군의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아낸 선물이다. 청와대 제공
눈꽃 기명(器皿) 세트. 아연유약과 은을 활용해 눈꽃(설화) 결정을 피워낸 기명 세트로, 야마모토 총리 부군의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아낸 선물이다. 청와대 제공
눈꽃 기명(器皿) 세트. 아연유약과 은을 활용해 눈꽃(설화) 결정을 피워낸 기명 세트로, 야마모토 총리 부군의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아낸 선물이다. 청와대 제공

이날 1박 2일 일정으로 방한하는 다카이치 총리를 위한 만찬에는 안동지역 종가의 고조리서이자 보물인 ‘수운잡방’에 나오는 안동 찜닭 등으로 구성된 퓨전 한식이 제공된다. 양국 정상은 하회마을 나루터로 이동해 전통문화 ‘선유줄불놀이’와 창작 판소리 곡 ‘흩어지는 불꽃처럼’ 공연을 관람할 예정이다.

#다카이치#일본 총리#한일 정상회담#안동#하회탈#조선통신사#안동 찜닭#눈꽃 기명#달항아리#홍삼
김재명 기자 base@donga.com
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