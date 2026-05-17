“연등행렬에 등장한 AI 로봇 스님”… 전통과 첨단기술 어우러진 도심 축제 [청계천 옆 사진관]

올해 연등회에는 처음으로 AI 기반 자율주행 로봇 스님들이 연등행렬에 참여해 전통과 첨단기술이 어우러진 이색 풍경을 연출했다.
국가무형유산이자 유네스코 인류무형문화유산인 연등회는 16일 서울 종로 일대에서 ‘마음은 평안으로, 세상은 평안으로’를 봉축 표어로 내걸고 성대하게 펼쳐졌다. 연등행렬에는 불자와 시민, 외국인 관광객 등이 대거 참여해 도심을 가득 메웠다.
이날 오후 서울 중구 동국대학교 대운동장에서 연등법회가 열리며 연등회의 막이 올랐다. 참석자들은 관불의식을 봉행하며 부처님오신날의 의미를 되새겼다. 대한불교조계종 총무원장 진우스님은 “내면의 평안과 화합의 등불을 함께 밝혀야 한다”고 강조했다.
연등행렬은 오후 7시 흥인지문을 출발해 종로를 지나 조계사까지 이어졌다. 참가자 5만여 명은 손불등 10만 개를 들고 행진했으며, 연등위장 재현 행렬과 봉황등·용등·연꽃등 등 다양한 전통등이 도심을 수놓았다. 올해 연등행렬에서는 ‘로봇 스님’의 등장이 눈길을 끌었다. 장삼과 가사를 갖춰 입은 ‘석자’, ‘니사’, ‘모희’, ‘가비’ 로봇 스님들은 얼굴에 푸른 조명을 밝힌 채 자율주행 로봇 ‘뉴비’를 따라 행진했다. 연등행렬 이후 종각 특설무대에서는 강강술래와 대동놀이, 가수 노라조의 축하공연이 이어지며 축제 분위기를 더했다. 17일에는 조계사 앞 우정국로 일대에서 전통문화마당과 선명상 체험, 사찰·비건 음식 시식, 연등 만들기 등 다양한 체험 프로그램이 진행된다.
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