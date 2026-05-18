제2의 ‘오산 옹벽 붕괴’ 막는다…정부, 장마철 앞두고 60곳 특별점검

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 18일 16시 22분

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16일 오후 경기 오산시 가장교차로 고가도로 옹벽이 무너져 소방관들이 매몰된 차량 구조작업을 하고 있다. (경기도소방재난본부 제공) 2025.7.16
16일 오후 경기 오산시 가장교차로 고가도로 옹벽이 무너져 소방관들이 매몰된 차량 구조작업을 하고 있다. (경기도소방재난본부 제공) 2025.7.16
장마철을 앞두고 지난해 7월 사망 사고가 발생한 경기 오산시 옹벽과 비슷한 위험이 있는 보강토옹벽을 대상으로 특별점검이 시행된다.

국토교통부는 18일부터 다음 달 30일까지 오산 사고 옹벽과 유사한 위험성이 있는 보강토옹벽 60곳을 특별점검한다고 18일 밝혔다.

올해 3~4월 진행된 전수조사 결과 오산 사고 옹벽과 유사한 형태인 상단 L형 보강토옹벽은 전국에 363곳이 있는 것으로 확인됐다. 국토부는 이 중 누수 흔적과 상부 지반 침하 등 위험도가 높은 60곳을 특별점검 대상으로 삼는다.

특별점검에는 국토부·국토안전관리원·지자체·관리주체·민간 전문가 등 민관 합동으로 한 곳당 5~7명의 인원이 참여한다. 점검반은 △옹벽의 전면부 누수 흔적 △배수로 균열 및 파손 △상부 지반 침하 및 포트홀 발생 여부 △전면 벽체 및 L형 옹벽의 변형 상태 등을 조사할 예정이다. 한국시설안전협회의 지원을 받아 특별점검 대상 60곳에 전담 현장 전문가를 매칭하고 3년간 지속적인 모니터링과 자문을 하는 등 상시 관리 체계도 도입할 계획이다.

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임유나 기자 imyou@donga.com
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