정용진, 스벅 ‘탱크데이’ 논란에 “책임 통감” 대국민 사과문

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아가 5월 18일 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트 논란에 직접 사과했다. 5·18민주화운동 기념일에 진행된 이 행사 마케팅에 쓰인 ‘탱크’, ‘책상에 탁!’ 등 표현이 광주를 모독했다는 논란이 커지자 스타벅스 대표를 경질한데 이어 직접 사과한 것이다. 정 회장은 “사태 발생 경위를 철저하게 조사하고 그 결과를 투명하게 공개하겠다”고 했다.
19일 정 회장은 대국민 사과문을 내고 “제46주년 5·18민주화운동 기념일이었던 어제, 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 “이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸습니다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 했다. 정 회장은 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명의 여지가 없는 잘못이다”고 했다.
이어 “저는 이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다. 어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”며 “무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”고 했다.
전날 스타벅스코리아는 온라인으로 텀블러 판매 이벤트를 진행했다.
하지만 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크’라고 이름 붙인 텀블러를 출시하며 ‘탱크 데이’라고 지칭하자 부적절하다는 지적이 나왔다. 계엄군 탱크의 광주 진입이 연상된다는 것.
홍보 문구에 쓰인 ‘책상에 탁!’이란 표현도 도마에 올랐다. 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상케 한다는 것이다.
파장이 커지자 이재명 대통령도 X(옛 트위터)를 통해 “저질 장사치의 비인간적 막장행태에 분노한다”며 “역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 광주희생자들과 광주시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트라니”라고 강하게 질타했다.
사태가 커지자 정 회장은 손정현 스타벅스코리아 대표를 전격 경질했다.
정 회장은 이날 대국민 사과와 함께 재발 방지 대책도 내놨다. 그는 “차제에 그룹의 의사결정 시스템을 전반적으로 재점검하여 이런 일이 반복되지 않도록 하겠다”고 강조했다.
신세계그룹은 향후 사태 발생 경위와 승인 절차에 대한 조사를 진행한 뒤 조사 결과를 공개할 계획이다. 또 전체 계열사의 마케팅 콘텐츠에 대한 검수 과정을 재점검하고 심의 절차도 정비한다. 또 그 내용에 대한 기준도 구체화할 방침이다.
정 회장은 “엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위하여 저를 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다”며 “다시 한번 이번 일로 마음에 깊은 상처를 입은 5·18 영령과 유가족, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 그리고 이 나라 민주주의를 위해 희생하신 모든 분들과 국민 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄드린다”고 말했다.
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