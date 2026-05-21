[오늘의 운세/5월 21일]

● 쥐 48년 명예에 집착하기보다 실리를 추구할 것. 60년 구설이 생기는 날, 말조심! 불필요한 오해가 생길 수 있다. 72년 넓은 마음으로 베풀수록 큰 행운이 찾아온다. 84년 계획한 대로 초심을 잃지 말고 정진할 것. 96년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 08년 과감하게 행동하되, 자세는 낮추고 겸손함을 유지할 것.
● 소 37년 재물운이 좋은 날, 금전 문제로 생각이 많아질 듯. 49년 부딪치면 해를 본다. 정면승부보다는 우회하는 것이 좋다. 61년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아 진다. 73년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다. 85년 뜬소문에 마음 들뜨지 말라. 97년 고집과 편견을 버리고 열린 마음을 가질 때다.
● 범 38년 운수 좋은 날, 뜻하지 않은 횡재수 있다. 50년 명예와 자존심이 높아지는 날, 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것. 62년 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다. 74년 작은 곤경은 전화위복의 기회. 86년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것. 98년 작은 일이라도 대충 넘기지 말고 신중을 기해야 한다.
● 토끼 39년 바쁘면 실패한다, 서두르지 말고 즐기면서 천천히 할 것. 51년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것. 63년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 75년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것. 87년 남의 일에 간섭하지 말 것. 99년 기분 좋은 날, 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 매끄럽게 진행된다.
● 용 40년 적당히 양보하고 적절하게 처신할 것. 52년 시간이 해결해 준다, 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라. 64년 넓은 마음으로 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 76년 상대방의 의견도 존중해 줘야한다. 88년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것. 00년 웃음꽃이 피거나 기분 좋은 소식이 들려올 운세다.
● 뱀 41년 육식보다 자연식을, 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다. 53년 넉넉한 마음으로 따뜻하게 대해 줄 것. 65년 넓은 마음으로 한발 물러서는 양보와 여유 필요. 77년 인스턴트 보다는 자연식품을 섭취 할 것. 89년 주어진 일에 최선을 다해라. 01년 결과도 중요하지만 과정을 챙기는 지혜가 필요하다.
● 말 42년 상대방 입장에서 생각해라, 좀 더 너그러운 마음가짐 필요. 54년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기. 66년 할 수 있을 때 가능하면 덕을 베풀어라. 78년 감정에 치우치지 말고, 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각. 90년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것. 02년 실리를 챙겨라, 몸은 분주하지만 생각보다 실속은 적을 수 있는 날이다.
● 양 43년 억지로 힘들게 하지 말 것. 능력 밖의 일은 벌리지 마라. 55년 차근하게 하나씩 계획을 체크해 나갈 것. 67년 가족이나 배우자에게 잘 해주기. 79년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 바라볼 것. 91년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신. 03년 능력이상으로 인정받는 날, 본인의 능력을 마음껏 발휘하라.
● 원숭이 44년 무리하게 추진하지 말 것, 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯. 56년 오랜 친구에게서 반가운 소식이, 잔잔한 감동이나 기쁨이 생긴다. 68년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것. 80년 일의 시작은 미약해도 결과는 크다. 92년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 04년 아쉬움이 남더라도 과감히 포기할 줄 아는 지혜가 필요하다.
● 닭 45년 좋다, 나쁘다는 자신의 의사를 분명하게 표현 할 것. 57년 마음의 여유가 필요한 날, 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라. 69년 서두르면 망친다, 한번만 더 생각하는 여유가 필요! 81년 마음의 문을 열면 만사형통. 93년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루. 05년 절제와 양보를 미덕으로 삼고 겸손하게 행동할 것.
● 개 46년 시간이 해결해 준다, 중요한 결정은 다음으로 미룰 것. 58년 포용하는 마음으로 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량 필요. 70년 아집을 버리고 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다. 82년 운수 좋은 날, 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다. 94년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식. 06년 과한 욕심은 금물. 현재 상황에 만족하는 것이 상책이다.
● 돼지 47년 무엇이른 포용해야 좋은 날, 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물. 59년 보이는 것이 다가 아니다, 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요. 71년 생각이 자기를 힘들게 한다, 집안일이나 회사일로 생각이 많아 질 듯. 83년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 95년 잘된다고 과신하지 말고 겸손. 07년 귀인을 만나거나 상사와 마음이 잘 통하는 날이다.
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