SNS 뒤집은 투썸 ‘한글 로고’…회사가 직접 해명

온라인에서 투썸플레이스의 한글 심벌 이미지가 빠르게 확산되면서 소비자들의 반응이 엇갈리고 있다. 일부에서는 새로운 브랜드 로고가 아니냐는 추측까지 나왔지만, 회사 측은 “대표 로고를 교체하는 계획은 없다”며 진화에 나섰다.
최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 투썸플레이스의 한글 심벌 이미지가 공유되며 ‘새 로고 도입설’이 퍼졌다. 낯선 디자인에 호기심을 보이는 반응과 함께 가독성이 떨어진다는 지적도 이어졌다.
화제가 된 심벌은 영문과 한글 자모를 결합한 형태다. 왼쪽에는 굵은 검은색 심벌이, 오른쪽에는 원 안에 ‘PL’ 글자가 배치됐다. 디자인은 ‘TWO’를 의미하는 영문자 ‘T’와 ‘SOME’의 발음을 구성하는 한글 자모 ‘ㅆ’, ‘ㅁ’을 조합한 것으로 알려졌다.
온라인에서는 해당 이미지가 투썸플레이스의 새 브랜드 로고라는 설명과 함께 확산됐다. 이를 본 소비자들은 “설명을 들어야 의미를 이해할 수 있다”, “가독성이 떨어진다”, “만우절 장난인 줄 알았다”는 등의 반응을 보였다.
반면 “한글 자모를 활용한 시도가 신선하다”, “굿즈나 한정판 패키지에 적용하면 괜찮을 것 같다”는 긍정적인 의견도 적지 않았다.
논란이 커지자 투썸플레이스는 공식 SNS를 통해 직접 입장을 밝혔다.
투썸플레이스는 “최근 온라인에서 공유되고 있는 당사의 한글 심벌 디자인은 기존 브랜드 로고를 대체하는 새로운 로고가 아니다”라고 밝혔다.
투썸플레이스 관계자도 동아닷컴에 “해당 심벌은 지난해 문을 연 프리미엄 매장 ‘투썸 2.0 강남’의 일부 공간과 패키지 디자인에 시범적으로 활용한 그래픽 요소”라고 밝혔다.
이어 “온라인에서 알려진 것처럼 기존 브랜드 대표 로고를 변경할 계획은 전혀 없다”며 “투썸 2.0의 정체성인 ‘차세대 프리미엄’을 강조하기 위해 제작한 디자인”이라고 설명했다.
관계자는 “새로운 공간과 패키지에서 차별화된 브랜드 경험을 보여주기 위한 시도였다”며 “고객들이 기존 매장과 다른 프리미엄 경험을 느낄 수 있도록 하기 위한 취지”라고 설명했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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