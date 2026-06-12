“야만적 헛소리에 내 음악 쓰지 마”…아리아나 그란데, 백악관에 반발

세계적인 팝스타 아리아나 그란데가 자신의 히트곡을 이민 단속 홍보 영상에 사용한 미국 백악관을 공개적으로 비판했다. 백악관이 이민세관단속국(ICE)의 체포 장면에 그란데의 노래 ‘Bye’를 배경음악으로 삽입하면서 정치적 목적의 음악 사용을 둘러싼 논란이 다시 불거지고 있다.
아리아나 그란데는 11일(현지시간) 백악관 공식 틱톡 계정에 댓글을 남겼다. 그는 “이 야만적이고 비인도적이며 악랄한 헛소리와 관련해 내 음악을 사용하지 말아 달라”고 밝혔다.
문제가 된 곡은 그란데가 2024년 발표한 ‘Bye’다. 백악관은 ICE의 이민자 체포 장면에 이 곡을 삽입했다. 그란데는 자신의 음악이 이민 단속 정책 홍보에 활용된 점에 강한 불쾌감을 드러냈다.
이에 대해 애비게일 잭슨 백악관 부대변인은 “진짜 야만적이고 비인도적인 것은 무고한 미국 시민을 해치고 살해한 범죄자 불법 이민자들”이라며 그란데의 비판을 정면으로 반박했다.
이번 사례는 트럼프 행정부와 유명 아티스트 간 음악 사용 갈등이 이어지는 흐름 속에서 나왔다. 최근 몇 달 사이 사브리나 카펜터와 올리비아 로드리고도 백악관이 자신들의 음악을 이민 단속 관련 영상에 사용한 데 대해 공개적으로 반발한 바 있다.
트럼프 측은 과거 선거 유세 과정에서도 여러 음악가와 갈등을 빚었다. 닐 영은 트럼프 측의 곡 사용에 반대했다. 아델과 에어로스미스도 자신들의 노래가 유세 현장에서 사용되는 데 반대 입장을 밝혔다.
일각에서는 트럼프 행정부가 의도적으로 논란을 키우고 있다는 분석도 나온다. 대중에게 익숙한 노래를 민감한 정책 홍보 영상에 사용하면 게시물 주목도가 높아진다. 이후 아티스트가 반발하면 논쟁은 다시 확산된다. 이 과정에서 지지층 결집 효과를 노린다는 해석이다.
실제로 트럼프 행정부의 소셜미디어에는 이민 단속뿐 아니라 이란 관련 군사 작전 등 정치·외교적으로 민감한 사안을 인기 대중음악과 함께 편집한 영상이 잇따라 게시되고 있다.
다만 아티스트가 정부 기관의 음악 사용을 즉각 막기는 쉽지 않다. 미국 연방법상 손해배상 청구는 가능하다. 그러나 사용 금지 명령을 받아내는 데는 한계가 있다는 지적이 나온다. 정부가 배상금을 지급하면서 같은 방식의 음악 사용을 이어갈 수 있기 때문이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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