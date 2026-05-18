李와 30분 통화한 트럼프 “한반도 평화에 역할할것”

미중정상회담 결과 의견 교환
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일 이재명 대통령과의 통화에서 “한반도의 평화와 안정을 위해 필요한 역할과 기여를 해 나가겠다”고 말했다고 청와대가 밝혔다.
李 “중동안정 조속한 회복 희망”
이 대통령은 이날 오후 10시부터 30분간 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 미중 정상회담 결과와 한미 관계에 대해 의견을 교환했다고 청와대 강유정 수석대변인이 전했다. 한미 정상 통화는 지난해 6월 이 대통령 취임 이후 두 번째다.
청와대는 이 대통령이 통화에서 “미중 관계의 안정적 관리가 인도태평양 지역과 전 세계의 평화와 번영에 기여할 것”이라며 “트럼프 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 한반도 문제에 대해 건설적인 협의를 가진 것을 평가했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 15일 방중을 마친 뒤 “시 주석과 북한 문제에 관해 의견을 교환했다”고 말한 바 있다. 이와 관련해 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 17일(현지 시간) 미 ABC뉴스 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 시 주석은 모두 비핵화가 한반도에서의 목표라는 데 동의했다”고 밝혔다.
이 대통령과 트럼프 대통령은 또 통화에서 핵추진 잠수함 등 지난해 한미 정상회담에서 합의한 공동설명자료(JFS)에 대해 “충실한 이행을 위해 노력해 나가자”고 했다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 “중동에서 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다”고도 말했다.
한편 트럼프 대통령은 15일(현지 시간) 방영된 폭스뉴스 인터뷰에서 대만에 대한 미국산 무기 추가 판매에 대해 “중국에 달려 있다”며 “(판매를) 승인할 수도 있고, 하지 않을 수도 있다”고 말했다.
박훈상 기자 tigermask@donga.com
뉴욕=임우선 특파원 imsun@donga.com
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