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국제
美 트럼프 2기
한반도 아닌 ‘북한 비핵화’ 美中 팩트시트에 못박았다
동아일보
업데이트
2026-05-18 12:08
2026년 5월 18일 12시 08분
입력
2026-05-18 10:06
2026년 5월 18일 10시 06분
박성진 기자
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백악관 “시진핑과 北비핵화 공동 목표 확인
中, 연간 25조 규모 美농산물 구매하기로”
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도널드 트럼프 미국 대통령. AP=뉴시스
미국 백악관이 17일(현지 시간) 미중 정상회담 결과 팩트시트를 공개했다. 한반도 문제와 관련해 “북한의 비핵화라는 공동 목표를 확인했다”는 문구가 들어갔다. 미중 무역 협상과 관련해선 중국이 2028년까지 연간 최소 170억 달러(25조5000억 원) 규모의 미국 농산물을 구매한다는 내용 등이 담겼다.
앞서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 이날 오전 미 ABC 방송과의 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 시 주석이 ‘한반도 비핵화’에 동의했다”고 밝혔는데, 팩트시트에는 ‘북한의 비핵화’ 내용이 담겼다.
백악관이 공개한 팩트시트에 따르면 먼저 중국은 2028년까지 매년 미국 농산물을 대량 구매하기로 했다. 2028년은 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 2기의 마지막 해다. 트럼프 대통령의 임기는 2029년 1월 20일까지다. 중국이 이 기간 동안에는 농산물 수입을 지속하겠다는 의지를 내비친 것으로 풀이된다.
‘무역 전쟁’ 당시 중국이 미국에 대한 협상 우위를 확보하는 지렛대로 활용한 희토류 및 핵심 광물 문제