靑 “삼성전자 노조, 대화 통해 해결책 찾길…정부, 최대한 지원”

청와대는 삼성전자 노조의 총파업 가능성과 관련해 “대화를 통해 해결책을 찾길 바란다”고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 17일 춘추관 브리핑 이후 질의응답에서 김민석 국무총리가 언급한 ‘긴급조정 포함 가능한 모든 대응 수단’이 청와대와 조율된 입장이냐는 질문에 “삼성전자가 가진 중요성은 매우 크다. GDP(국내총생산) 대비 매출 비중이 12.5%에 달하고 460만 명의 국민주주가 있는 기업이며 협력업체도 1700여 곳에 이른다”며 이같이 말했다.
이어 “삼성전자 노사가 파업이 불러올 중대한 파급효과를 고려해 대화를 통해 해결책을 찾길 바라는 것이 청와대 입장”이라며 “노사가 다시 한 번 대화를 통해 문제를 풀기로 한 만큼 정부는 파업에 이르지 않고 현명하게 갈등을 해결할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
강 대변인은 “삼성전자 파업이 가져올 피해가 매우 막중할 것으로 예상된다”며 “파급효과를 생각해서 대화가 잘 이뤄지기를 바라고, 현재는 사후조정이 재개된 만큼 아직 대화 시간이 남아 있고, 조정을 통해 해결될 수 있도록 최대한 지원하겠다는 것이 현재 청와대 입장”이라고 설명했다.
김 총리의 긴급조정권 발동 관련 발언이 청와대와 교감이 있었는지를 묻는 질문에는 “오늘 총리께서 말씀하신 것이 정부 공식 입장”이라며 “노사 간 조정 과정에서 잘 해결되길 바라고, 그 해결을 위해 최대한 지원을 아끼지 않겠다”고 답했다.
앞서 김민석 국무총리는 이날 정부서울청사에서 대국민 담화를 열고 삼성전자 노조가 예고한 총파업과 관련해 “18일 사후조정은 사실상 마지막 기회”라며 “파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 밝혔다.
긴급조정권은 노동조합법에 따라 노조 파업이 국민경제를 해치거나 국민 일상에 위험을 줄 우려가 있을 때 노동부 장관이 발동할 수 있는 제도다. 발동 시 파업은 30일간 중단되며 중앙노동위원회의 강제 조정 절차가 진행된다. 마지막 발동 사례는 2005년 아시아나항공과 대한항공 조종사 파업 당시였다.
최승호 삼성전자 초기업노조 위원장은 김 총리의 담화 이후 “노사 화합이 될 수 있도록 조정에 성실히 참여하겠다”는 입장을 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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